Conducerea Lion Capital, despre solicitarea de dividende: Vrem să folosim resursele financiare disponibile pentru creşterea activelor

A.I.
Piaţa de Capital / 20 aprilie, 07:33

Blue Capital cere ca jumătate din profitul fostei SIF Banat-Crişana să fie distribuit sub formă de dividende, ca parte a unui set de măsuri menite să restabilească încrederea în societate

Lion Capital a distribuit doar o singură dată dividende în ultimii zece ani, la presiunea AISIF

Conducerea Lion Capital doreşte să utilizeze resursele financiare disponibile ale societăţii în scopul creşterii activelor, obiectiv care este în concordanţă cu strategia asumată a Lion, se arată într-un raport al fostei SIF Banat-Crişana publicat, la finele săptămânii trecute, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Este un răspuns la solicitarea de distribuire de dividende venită din partea acţionarului Blue Capital, ce deţine 8,5% din fondul de investiţii alternative, în condiţiile în care conducerea Lion nu a propus alocarea de bani către acţionari din profitul anului trecut.

În raportul de la BVB se menţionează: ”Conducerea Lion Capital promovează creşterea valorii activelor prin reinvestirea profiturilor, asigurându-se astfel dezvoltarea sustenabilă pe termen mediu şi lung a societăţii. Într-un context de volatilitate accentuată, lichiditatea disponibilă este un avantaj strategic pe care societatea plănuieşte să îl folosească în interesul acţionarilor, oferind societăţii capacitatea de a reacţiona flexibil în faţa unor oportunităţi de piaţă sau a unor şocuri adverse. Astfel, implementarea propunerii formulate riscă să conducă la scăderea activelor cu lichiditate imediată, în contextul în care în cadrul pieţelor financiare percepţia de risc s-a intensificat după declanşarea conflictelor armate recente, notându-se periodic volatilităţi pe pieţele de acţiuni, pe pieţele de mărfuri, de metale preţioase şi energie.

Un context economic tensionat poate duce la modificări de preţuri şi reevaluări ale activelor, ceea ce creează oportunităţi de investiţii strategice. Conducerea îşi exprimă dorinţa de a utiliza resursele financiare disponibile în scopul creşterii activelor, obiectiv care este în concordanţă cu strategia asumată a Lion Capital”.

În document se adaugă: ”Abordarea prudentă şi echilibrată avută până în prezent de către conducerea Lion Capital în activitatea sa de management, axată în special pe capitalizare şi dezvoltare, conformă cu Politica de dividend a Lion Capital, a permis o creştere semnificativă şi constantă a calităţii şi valorii activelor administrate, Lion Capital ajungând în prezent să aibă cea mai mare valoare a activelor aflate în administrare dintre fondurile de investiţii listate la Bursa de Valori Bucureşti (în cadrul indicelui BET-FI).

În concluzie, având în vedere cele mai sus arătate, conducerea Lion Capital susţine în continuare propunerile Consiliului de Administraţie al societăţii înscrise pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor convocată pentru 29 (30) aprilie 2025, propuneri caracterizate de o abordare echilibrată şi prudentă (nedistribuirea de dividende şi menţinerea unui nivel de capitalizare şi de lichiditate mai ridicat) şi recomandă investitorilor prudenţă în exercitarea dreptului de vot, atunci când vor alege între propunerile formulate de către Consiliul de Administraţie al Lion Capital (capitalizare ridicată şi dezvoltare) şi cele formulate în solicitarea transmisă”.

Blue Capital, entitate în spatele căreia se află familia Bîlteanu, a solicitat ca jumătate din profitul realizat anul trecut de fosta SIF Banat-Crişana să fie distribuit acţionarilor sub formă de dividende. Lion Capital a realizat un profit de 470,9 milioane lei în 2025, astfel încât solicitarea Blue Capital vizează distribuirea sumei de 235,4 milioane lei ca dividende.

”Cel mai important argument în favoarea distribuirii dividendelor este necesitatea restabilirii încrederii investitorilor în conducerea fondului”, susţine Blue Capital, în condiţiile în care discount-ul dintre evaluarea bursieră a Lion şi activul net este de peste 60%.

În aceste context, acţionarii Lion Capital vor avea pe masă, la adunarea de bilanţ din data de 29 aprilie, propunerea conducerii societăţii de alocare a întregului profit către ”Alte Rezerve”, ca surse proprii de finanţare şi propunerea Blue Capital, ce implică distribuirea sumei de 235,4 milioane lei ca dividende.

Anul trecut, precum şi în anii 2024 şi 2023, Blue Capital a formulat solicitări similare, care însă au fost respinse de adunarea acţionarilor fostei SIF Banat-Crişana. Asociaţia Investitorilor la SIF-uri (AISIF), împreună cu alţi actori ai pieţei de capital, au acuzat în repetate rânduri conducerea Lion Capital că foloseşte banii societăţii pentru a controla, prin intermediari, deciziile adunării acţionarilor, în interes propriu.

Fosta SIF Banat-Crişana a distribuit doar o singură dată dividende în ultimii zece ani, la presiunea AISIF.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

