Conference League: AEK Atena - Rayo, scor 3-1

S.B.
Sport / 17 aprilie, 07:53

Echipa greacă AEK Atena, pentru care Răzvan Marin a marcat un gol, a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia lui Andrei Raţiu, Rayo Vallecano. În semifinale s-a calificat însă Rayo, cu 4-3 scor general, informează news.ro.

Duelul de la Atena a început de la scorul de 3-0 înregistrat în tur, pentru Rayo, şi cu doi români pe teren: Răzvan Marin la gazde şi Andrei Raţiu la oaspeţi. Iar Raţiu a ratat o ocazie unică, în minutul 6, atunci când Isi Palazon a şutat de la distanţă, portarul Strakosha a respins până la fundaşul român care a plasat superficial mingea, din şase metri, pe lângă bară. Ratare uriaşă care s-a răzbunat şapte minute mai târziu, atunci când angolezul Zini a deschis scorul pentru greci. Raţiu a mai ieşit odată la rampă, în minutul 35, când l-a faultat pe Koita în propriul careu şi arbitrul a dictat penalti pentru gazde. Răzvan Marin a transformat cu siguranţă şi a ridicat scorul la 2-0, dedicându-i golul lui Mircea Lucescu. După pauză, în minutul 51, Zini a reuşit dubla, înscriind cu o lovitură de cap bine plasată, şi AEK reuşea să restabilească egalitate la general. Însă bucuria gazdelor a durat puţin timp pentru că Isi Palazon a primit de la noul intrat Pedro Diaz şi a înscris din careu, în minutul 60, aducând golul calificării pentru Rayo Vallecano. Grecii s-au impus cu 3-1, însă în semifinale merge Raţiu, împreună cu echipa sa, Rayo.

În celealte două meciuri din sferturile competiţiei, AC Fiorentina a învins pe Crystal Palace cu 2-1 (Gudmundsson 30 penalti, Ndour 53 / Ismaila Sarr 17), dar în semifinale merg englezii, după 3-0 în meciul tur.

Strasbourg a dispus cu 4-0 de Mainz (Nanasi 26, Ouattara 35, Enciso 69, Emegha 74) şi s-a calificat în semifinale cu 4-2 scor cumulat.

Semifinalele Conference League vor fi Şahtior Doneţk - Crystal Palace şi Rayo Vallecano - Strasbourg.

adb