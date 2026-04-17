Conference League: Şahtior Doneţk a făcut 2-2 cu Alkmaar

Echipa ucraineană Şahtior Doneţk a încheiat la egalitate joi, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea olandeză AZ Alkmaar, calificându-se în semifinalele Conference League, potrivit news.ro.

Alkmaar avea de recuperat un 0-3 încasat în prima manşă a sferturilor, dar olandezii nu au fost în stare să străpungă apărarea oaspeţilor de la Şahtior, în prima repriză.

A existat o singură ocazie mare, în minutul 40, când Sadiq a trimis puţin pe lângă poartă cu o lovitură de cap.

Ucrainenii au deschis scorul în minutul 58, prin Alisson Santana, apoi gazdele au reuşit, în sfârşit, să înscrie, în minutul 73, prin Isak Jensen.

Matej Sin a marcat în minutul 80 golul prin care Alkmaar a trecut la conducere, cu 2-1, însă Luca Meirelles a egalat pentru oaspeţi, în minutul 83, şi a fost Alkmaar - Şahtior 2-2.

Echipa din Doneţk s-a calificat în semifinalele Conference League cu 5-2 scor general.