Consiliul European: Toţi liderii statelor UE vor participa marţi la o videoconferinţă asupra discuţiilor de la Casa Albă privind Ucraina

Cei 27 de lideri ai statelor membre ale Uniunii Europene vor participa marţi la o videoconferinţă dedicată eforturilor de pace în Ucraina, pe fondul discuţiilor care au loc luni la Casa Albă, a anunţat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, citat de AFP şi Reuters.

„Împreună cu SUA, Uniunea Europeană continuă să depună eforturi pentru o pace durabilă, care să protejeze interesele vitale ale Ucrainei şi ale Europei în materie de securitate”, a scris Costa pe platforma X.

Reuniunea online, programată pentru ora 11:00 GMT (14:00, ora României), are ca scop informarea liderilor europeni cu privire la rezultatele discuţiilor desfăşurate luni la Washington.

În capitala americană se află deja patru dintre liderii europeni - Emmanuel Macron (Franţa), Friedrich Merz (Germania), Giorgia Meloni (Italia) şi Alexander Stubb (Finlanda) - pentru a-l susţine pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în întâlnirile sale cu preşedintele american Donald Trump. Alături de aceştia au venit şi premierul britanic Keir Starmer, preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Aceştia vor participa la o reuniune comună cu Trump şi Zelenski, după întrevederea bilaterală dintre preşedinţii american şi ucrainean, cu obiectivul de a avansa către un posibil acord de pace între Rusia şi Ucraina.

Întâlnirea survine după summitul de vineri din Alaska dintre Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin. Liderul american a anunţat atunci că, în urma progreselor înregistrate, îl va primi pe Zelenski la Casa Albă, iar dacă discuţiile cu acesta privind o soluţie negociată pentru conflict vor decurge favorabil, va fi convocat un summit tripartit Trump-Putin-Zelenski.

Conform unor surse, la summitul din Alaska Putin ar fi cerut retragerea completă a Ucrainei din Donbas (provinciile Doneţk şi Lugansk), în schimbul îngheţării restului frontului. Totuşi, liderul rus ar fi arătat o mai mare deschidere faţă de ideea unor garanţii de securitate pentru Ucraina din partea statelor occidentale, inclusiv SUA, dar în afara NATO.

Preşedintele Zelenski respinge ferm ideea cedării de teritorii. „Va fi imposibil să cedăm teritorii Rusiei”, a declarat el la Fox News înaintea întrevederii cu Trump. Rămâne de văzut dacă îşi va menţine poziţia, în condiţiile în care Trump a sugerat că un eventual acord de pace va presupune ca Ucraina să renunţe la unele teritorii.

Într-o postare pe Truth Social, înaintea acestor discuţii, Trump a apreciat că „astăzi este o zi mare la Casa Albă”. „Nu am avut niciodată atât de mulţi lideri europeni deodată. Este o mare onoare pentru America”, a scris el, adăugând însă precaut: „Să vedem care vor fi rezultatele.”