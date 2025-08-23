Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Coreea de Nord avertizează Coreea de Sud după schimburi de focuri la graniţă

T.B.
Internaţional / 23 august, 09:52

Coreea de Nord avertizează Coreea de Sud după schimburi de focuri la graniţă

Coreea de Nord a avertizat sâmbătă Coreea de Sud cu privire la riscul unei confruntări „incontrolabile” în urma focurilor de avertisment trase de armata sud-coreeană ca răspuns la o scurtă incursiune a trupelor din Phenian, relatează AFP.

Incidentul, care a avut loc marţi, a fost dezvăluit de Coreea de Nord în prima zi a unei vizite în străinătate, la Tokyo şi apoi la Washington, a noului preşedinte sud-coreean Lee Jae-myung, care încearcă să reia dialogul între ţara sa şi vecinul său, care se află încă tehnic în război, conform sursei.

Faptele s-au petrecut în timp ce soldaţii nord-coreeni lucrau la închiderea permanentă a frontierei fortificate care divide peninsula, potrivit agenţiei de stat nord-coreene KCNA, care citează un comunicat al locotenentului-general Ko Jong Chol.

Armata sud-coreeană, confirmând focurile de avertisment, a explicat că mai mulţi soldaţi din nord au traversat graniţa „în jurul orei 15:00 locale” (06:00 GMT), în timpul operaţiunilor lor în zona demilitarizată (DMZ) care separă cele două ţări, determinând trupele sale să efectueze focuri de avertisment, transmite sursa citată.

Militarii nord-coreeni s-au retras imediat, a adăugat armata, precizând că supraveghează „ îndeaproape mişcările trupelor nord-coreene”.

Calificând incidentul drept „provocare gravă”, Ko a afirmat că au fost peste zece focuri de avertisment trase în direcţia soldaţilor săi.

„Este un precedent foarte grav, care ar putea conduce inevitabil la o confruntare incontrolabilă la frontiera sudică, unde sunt staţionate un număr foarte mare de trupe”, a estimat el.

Vineri, Ko a avertizat că nord-coreenii vor răspunde la orice interferenţă în eforturile sale de închidere permanentă a frontierei, avertizând împotriva oricărei „provocări militare deliberate”.

Phenianul acuză Seulul că are o „abordare dublă”, apelând pe de o parte la dialog, dar agravând, potrivit Nordului, tensiunile militare, a explicat Hong Min, analist la Institutul Coreean pentru Unificare Naţională.

Cele două Corei rămân tehnic în război de peste şapte decenii, conflictul care le-a opus între 1950 şi 1953 încheindu-se cu un armistiţiu, şi nu cu un tratat de pace.

Relaţiile dintre Phenian şi Seul sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii ani, după ce Coreea de Nord a lansat o serie de rachete balistice, încălcând sancţiunile ONU de anul trecut.

În aprilie, armata sud-coreeană a tras deja focuri de avertisment după ce zeci de soldaţi nord-coreeni au pătruns pe teritoriul său, retrăgându-se apoi.

Trupele nord-coreene au efectuat o serie de mici incursiuni peste graniţă anul trecut, pe care Seul le-a descris atunci ca fiind probabil accidentale.

Dar tonul s-a schimbat în Coreea de Sud de la alegerea lui Lee Jae-myung la începutul lunii iunie, după o lungă perioadă de haos politic provocată de predecesorul său, Yoon Suk Yeol, care a declarat pentru scurt timp legea marţială în decembrie.

Lee a promis să „respecte” sistemul politic al Coreei de Nord şi să construiască „încredere între armatele celor două ţări”, angajându-se în acelaşi timp să continue dialogul fără condiţii prealabile, ceea ce constituie o ruptură faţă de politica predecesorului său.

Sâmbătă, el efectuează o vizită oficială în Japonia, iar luni trebuie să se deplaseze în Statele Unite, un aliat cheie al Seulului, pentru a se întâlni cu omologul său american Donald Trump în cadrul unor discuţii aşteptate pe tema comerţului.

Aproximativ 28.500 de soldaţi americani sunt dislocaţi în Coreea de Sud pentru a o ajuta să se protejeze de Coreea de Nord.

Cele două ţări au început pe 18 august exerciţii militare comune, care urmează să se încheie pe 28 august şi care au scopul de a se pregăti împotriva potenţialelor ameninţări din partea Nordului, dotat cu arme nucleare şi legat acum de Rusia printr-un acord de apărare.

De asemenea, la începutul lunii august, Coreea de Sud a retras difuzoarele care transmiteau K-pop şi buletine informative la frontieră, armata afirmând ulterior că Nordul făcea acelaşi lucru.

Ceea ce a fost negat de influenta soră a lui Kim Jong Un, Kim Yo Jong.

