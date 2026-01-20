Cristian Sporiş, Raiffeisen Bank: ”Nevoia de investiţii în infrastructura din România este foarte mare”

Nevoia de investiţii în infrastructură în România este încă foarte mare, iar pentru finanţare nu ne putem baza doar pe fonduri europene şi pe creditarea bancară, astfel încât va veni momentul în care marile companii de infrastructură vor trebui să emită obligaţiuni pentru a demara proiecte majore de investiţii, a spus ieri Cristian Sporiş, Vice-Presedinte al Diviziei Corporate şi Investment Banking şi membru în Consiliul Director al Raiffeisen Bank Romania, cu ocazia evenimentului ce a marcat revenirea Raiffeisen în calitate de intermediar la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Cristian Sporiş a afirmat: ”Se vorbeşte foarte mult în ultima perioadă despre inteligenţa artificială, despre energie verde şi despre eficienţă energetică. Toate acestea se vor putea realiza pe deplin în momentul în care vor exista şi investiţii majore în infrastructură. Sunt convins că, în perioada următoare, vom auzi din ce în ce mai mult despre proiecte de investiţii în domeniul energiei, însă nu doar în zona de producţie. În prezent se discută intens despre parcuri eoliene, parcuri solare etc., dar energia electrică produsă trebuie transportată pentru a ajunge la consumatorul final, fie el industrial sau casnic. Astfel, va apărea probabil şi un val de dezvoltări în zona infrastructurii energetice. Or, pentru realizarea acestora este nevoie de finanţare. Primul pas îl reprezintă obligaţiunile corporative şi cred că, în momentul de faţă, există multe companii care fac paşii necesari pentru elaborarea unui prospect, astfel încât să se adreseze investitorilor, atât privaţi, cât şi instituţionali”.

Reprezentantul Raiffeisen Bank a adăugat: ”Cred că statul, având în vedere evoluţia din ultima perioadă a bursei, multiplii (n.r. de evaluare), se poate gândi să vândă o parte din deţinerile sale, bineînţeles, nu în totalitate. Îşi va putea păstra în continuare deţinerea majoritară. Există companii care, în momentul de faţă, au listat un pachet de 15%; statul ar putea să îşi diminueze deţinerea până spre 51% şi, în acest fel, ar exista cu siguranţă mai multă ofertă pe platforma BVB. Cerere există, însă oferta este limitată. Se pune întrebarea de ce statul ar trebui să fie cel care vine cu oferta. Răspunsul este simplu: următoarea perioadă va fi despre energie. Dacă vorbim despre inteligenţă artificială, centre de date etc., acestea sunt mari consumatoare de energie. Iar în România statul este principalul acţionar al companiilor energetice. Prin urmare, decizia de a permite acestor companii să se dezvolte, poate chiar la nivel regional, aşa cum se întâmplă în alte ţări precum Cehia sau Grecia, aparţine în principal statului. Pentru finanţare există bursa de valori, fie prin emisiuni de obligaţiuni, fie prin emisiuni de acţiuni. Este nevoie doar de decizia politică pentru a începe aceste investiţii”.

În sectorul privat există deja companii mari care s-au dezvoltat şi care pot avea nevoie de finanţare, a mai punctat reprezentantul Raiffeisen Bank. ”Un antreprenor se poate dezvolta prin reţinerea câştigurilor (n.r. în sensul de surse proprii de finanţare), însă dacă are în vedere achiziţii şi fuziuni (M&A), un rol regional sau extinderea pe alte pieţe, va dura mult până când va ajunge la nivelul de capital necesar. Alternativ, poate apela la un IPO la Bursa de Valori Bucureşti, situaţie în care acest proces este accelerat. Există deja numeroase companii listate care au devenit poveşti de succes. Îmi vine în minte MedLife, care a ajuns la peste un miliard de euro (n.r. evaluare bursieră), dar mai sunt şi altele care au avut o evoluţie asemănătoare. Există poveşti de succes, există intermediari, există track record şi există know-how. Mai este nevoie doar de puţină dorinţă, iar atunci, cu siguranţă, lucrurile se vor întâmpla”, a spus Cristian Sporiş.

Conform domniei sale, în momentul de faţă, România este una dintre puţinele ţări în care nivelul de economisire al populaţiei este mai mare decât nivelul investiţiilor, ceea ce înseamnă că, într-un fel, este nevoie de diversificare. ”Economisim mai mult decât cheltuim, iar aceşti bani ar trebui să se îndrepte către jucători locali. În caz contrar, investitorii vor căuta alte alternative şi ar fi păcat ca banii economisiţi să fie folosiţi pentru investiţii în companii din alte ţări, care decid mai rapid decât noi să îşi asume un rol regional sau internaţional”, a spus reprezentantul Raiffeisen Bank Romania.