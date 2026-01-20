Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Cristiano Ronaldo, cel mai bine plătit sportiv din lume: 260 milioane dolari câştigaţi în 2025

O.D.
Ziarul BURSA #Sport / 20 ianuarie

Potrivit estimărilor Sportico, 200 de milioane de dolari provin din salariul plătit de clubul saudit Al-Nassr, unde Ronaldo evoluează din 2023. Restul de 60 de milioane de dolari reprezintă venituri suplimentare generate în special din contracte de sponsorizare, drepturi de imagine şi colaborări comerciale. (Sursa foto: facebook / Cristiano Ronaldo)

Potrivit estimărilor Sportico, 200 de milioane de dolari provin din salariul plătit de clubul saudit Al-Nassr, unde Ronaldo evoluează din 2023. Restul de 60 de milioane de dolari reprezintă venituri suplimentare generate în special din contracte de sponsorizare, drepturi de imagine şi colaborări comerciale. (Sursa foto: facebook / Cristiano Ronaldo)

Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo rămâne cel mai bine plătit sportiv din lume pentru al treilea an consecutiv, cu venituri totale estimate la 260 de milioane de dolari în 2025, potrivit clasamentului publicat de site-ul specializat Sportico. Publicaţia analizează anual veniturile sportivilor la nivel global, luând în calcul salariile, premiile, sponsorizările şi parteneriatele comerciale. Potrivit estimărilor Sportico, 200 de milioane de dolari provin din salariul plătit de clubul saudit Al-Nassr, unde Ronaldo evoluează din 2023. Restul de 60 de milioane de dolari reprezintă venituri suplimentare generate în special din contracte de sponsorizare, drepturi de imagine şi colaborări comerciale. Această componentă extra-sportivă este în creştere cu 15 milioane de dolari faţă de 2024, consolidând poziţia portughezului ca lider absolut al clasamentului mondial. Diferenţa faţă de următorii clasaţi este una considerabilă: boxerul mexican Canelo Alvarez ocupă locul al doilea, cu 137 de milioane de dolari, în timp ce Lionel Messi completează podiumul, cu 130 de milioane de dolari.

Baschetul şi baseballul, puternic reprezentate în top

Clasamentul Sportico arată o prezenţă consistentă a baschetbaliştilor în top 15. LeBron James este cel mai bine plătit jucător din NBA, ocupând locul al cincilea, cu 128,7 milioane de dolari, urmat de Stephen Curry (locul 7), Kevin Durant (locul 9) şi Giannis Antetokounmpo (locul 13). În baseball, Juan Soto se află pe poziţia a patra, cu 129,2 milioane de dolari, iar Shohei Ohtani impresionează din nou prin veniturile comerciale. Japonezul este singurul sportiv din clasament care depăşeşte 100 de milioane de dolari doar din venituri suplimentare, acumulând în total 102,5 milioane de dolari, dintre care doar 2,5 milioane provin din salariu.

Formula 1 şi sporturile individuale

În Formula 1, Lewis Hamilton este cel mai bine clasat pilot, ocupând locul 11, cu 100 de milioane de dolari, imediat înaintea campionului mondial Max Verstappen, aflat pe poziţia a 15-a. Jucătorul de golf Jon Rahm completează top 10, cu 100,7 milioane de dolari, iar alţi sportivi din golf şi fotbal american confirmă diversitatea disciplinelor reprezentate în clasament. În total, 11 sportivi au depăşit în 2025 pragul simbolic de 100 de milioane de dolari venituri anuale, provenind din şapte discipline sportive diferite.

Top 20 cei mai bine plătiţi sportivi în 2025

1. Cristiano Ronaldo (fotbal / Portugalia) - 260 milioane dolari

2. Canelo Alvarez (box / Mexic) - 137

3. Lionel Messi (fotbal / Argentina) - 130

4. Juan Soto (baseball / RD Dominicană) - 129,2

5. LeBron James (baschet / SUA) - 128,7

6. Karim Benzema (fotbal / Franţa) - 115

7. Stephen Curry (baschet / SUA) - 105,4

8. Shohei Ohtani (baseball / Japonia) - 102,5

9. Kevin Durant (baschet / SUA) - 100,8

10. Jon Rahm (golf / Spania) - 100,7

11. Lewis Hamilton (Formula 1 / Marea Britanie) - 100

12. Kylian Mbappe (fotbal / Franţa) - 95

13. Giannis Antetokounmpo (baschet / Grecia) - 94,3

14. Rory McIlroy (golf / Irlanda de Nord) - 91,2

15. Max Verstappen (Formula 1 / Ţările de Jos) - 83

16. Scottie Scheffler (golf / SUA) - 83,9

17. Patrick Mahomes (fotbal american / SUA) - 80,3

18. Erling Haaland (fotbal / Norvegia) - 77,9

19. Josh Allen (fotbal american / SUA) - 73,2

20. Justin Herbert (fotbal american / SUA) - 71,1

