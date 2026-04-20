Cristina Prună: Dezbaterea despre privatizare este marcată de „confuzii voite”; Lipsesc răspunsurile privind modul şi utilizarea fondurilor

A.G.
Piaţa de Capital / 20 aprilie, 11:29

Sursa foto: Facebook / Cristina Prună

Sursa foto: Facebook / Cristina Prună

Deputata USR Cristina Prună afirmă că dezbaterea publică privind privatizarea companiilor de stat este marcată de „isterie publică” şi „confuzii voite”, în condiţiile în care ideea de privatizare este „dusă în derizoriu”, potrivit unei postări publicate pe pagina sa oficială de Facebook.

În mesajul său, aceasta arată că în spaţiul public a reapărut discursul „nu ne vindem ţara”, în timp ce privatizarea este, în opinia sa, „un instrument economic care, folosit corect, poate deveni parte din soluţia unei crize pe care o vedem venind”, conform postării citate.

Cristina Prună susţine că atât Guvernul, cât şi PSD ocolesc fondul problemei. Ea menţionează că Guvernul, prin vicepremierul Oana Gheorghiu, a transmis că unele companii ar trebui listate la bursă, iar altele închise, însă descrie această abordare drept „prea puţin, prea sec şi prea ermetic”, potrivit aceleiaşi surse. În acelaşi timp, afirmă că PSD susţine că toate companiile statului sunt „strategice” şi respinge ideea vânzării acestora „la bucată”, conform postării.

Deputata USR consideră că o dezbatere „matură” ar trebui să răspundă la două întrebări: „cum le privatizăm?” şi „ce face statul cu banii din privatizare?”, subliniind că ambele lipsesc în prezent din spaţiul public, potrivit aceleiaşi surse.

Referitor la prima întrebare, Cristina Prună afirmă că este o critică legitimă ideea că nu ar trebui vândute doar companiile profitabile, lăsând statului doar pierderile. „Nu poţi lăsa statului doar pierderile şi să pretinzi că ai făcut reformă”, susţine aceasta, potrivit postării. Ca soluţie, ea propune constituirea unui fond care să includă atât companii profitabile, cât şi neperformante, care să fie ulterior listat ca pachet, iar managementul desemnat de acţionari să se ocupe de restructurare, eficientizare sau închidere, acolo unde nu există perspective, conform aceleiaşi postări pe Facebook.

În ceea ce priveşte utilizarea fondurilor obţinute din privatizare, deputata USR afirmă că Guvernul „nu are o viziune”, ridicând problema dacă acestea vor fi direcţionate către acoperirea deficitului bugetar sau utilizate pentru obiective pe termen lung, potrivit postării citate.

Cristina Prună susţine că o soluţie ar fi direcţionarea acestor fonduri către sistemul de pensii, în contextul unui deficit structural care, în opinia sa, se va accentua după 2035, odată cu pensionarea generaţiilor numeroase, potrivit aceleiaşi surse. Ea propune un sistem bazat pe acumulare şi investiţii, „similar Pilonului II, dar fără limitările artificiale introduse recent”, conform postării.

În final, aceasta avertizează că, în lipsa unor decizii strategice, România riscă să menţină un sistem în care companiile de stat ineficiente consumă resurse publice, iar cele profitabile sunt „capturate politic”, şi subliniază necesitatea unei abordări orientate spre viitor, potrivit aceleiaşi surse.

Opinia Cititorului ( 4 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 20.04.2026, 11:42)

    Cristina Prună nu va primi vreodată nici 10voturi, nici mama ei nu o votează !

    dar, lăsând la o parte politicenismele, doamna Prună tre să priceapă că acea practică cu: 

    „scrisorile de garanție” în IPO este profund necinstită ! 

    de asemeni, Prună tre să înțeleagă că înțelept ar fi ca persoanele fizice să fie scutite de impozit pe cîștigurile de capital pînă la un barem de 12salarii minime nete pe an. Nu mizilicuri dinălea cu 400EUR ! 

    :

    Prună să lase mai jos ciocu cu ponoase LGBTQ și Refugees Welcome ! 

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 20.04.2026, 12:08)

      Ai votat Aur?

      Se vede!  

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 20.04.2026, 12:47)

      tu ești postac?

      eu doresc 2 lucruri concrete: 

      1.) fără „scrisorile de garanție”

      2.) taxe zero la persoanele fizice care sunt pe bursă ! 

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.04.2026, 12:11)

    Dacă s-ar lista câteva procente din H 2O , SNG și SNN s-ar obține o sumaconsiderabila pentru pensii sau pentru diminuarea deficitului. Dacă nu vrem să vindem țara ar trebui să fie votată o lege care să limiteze accesul străinilor la cumpărarea acțiunilor și mai ales la cumpărarea pământului arabil!

»=
?

