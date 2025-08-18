Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Cu peste 9 milioane de tranzacţii lunare prin terminalele POS, PayPoint îşi consolidează poziţia de facilitator naţional de plăţi şi servicii

T.B.
Comunicate de presă / 18 august, 11:18

Cu peste 9 milioane de tranzacţii lunare prin terminalele POS, PayPoint îşi consolidează poziţia de facilitator naţional de plăţi şi servicii

PayPoint România aniversează 17 ani de activitate şi marchează un nou reper în evoluţia modelului său de business pe piaţa locală, operând peste 26.000 de terminale de plată asistate POS la nivel naţional, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei. În ultimii patru ani, sub conducerea lui Utku Ogrendil, compania a trecut printr-o transformare majoră a modelului de business, evoluând dintr-un facilitator de plăţi de facturi (billpayment facilitator) într-un facilitator cu acoperire naţională pentru o gamă extinsă de plăţi şi servicii (payment facilitator).

O reţea în continuă expansiune şi diversificare a serviciilor

Investiţiile constante în tehnologie, extinderea parteneriatelor strategice şi adaptarea la noile tendinţe de consum au consolidat în ultimii ani poziţia PayPoint România în topul pieţei de payment facilitator. Astfel, din 2021 şi până în prezent, reţeaua de terminale de plată asistate POS a înregistrat o creştere de aproape 40%, ajungând la peste 26.000 de unităţi la nivel naţional, inclusiv în localităţi mici, cu doar câteva sute de locuitori.

În aceeaşi perioadă, portofoliul de parteneri s-a extins cu 24%, facilitând accesul la soluţii moderne şi diverse pentru un număr tot mai mare de comercianţi şi clienţi. Acest avans a generat, la rândul său, o creştere spectaculoasă a volumului de tranzacţii procesate. În prezent, prin reţeaua PayPoint sunt efectuate lunar peste 9 milioane de tranzacţii de plăţi şi servicii.

O transformare recunoscută la nivelul industriei

„Ultimii patru ani pentru noi au fost foarte importanţi, marcând tranziţia de la statutul de facilitator de plăţi de facturi (billpayment) la unul dintre principalii jucători de payment facilitator cu acoperire naţională, într-un context de piaţă în care mulţi actori considerau aproape imposibil acest lucru. Faptul că am reuşit să facem această transformare demonstrează puterea echipei noastre şi angajamentul faţă de inovaţie şi adaptare continuă. Activăm într-un domeniu cu o evoluţie extrem de rapidă, de aceea ne dorim să fim permanent în avangarda tehnologiei, astfel încât să putem veni în întâmpinarea nevoilor clienţilor, cu servicii facile, sigure şi eficiente.

Dispunem de expertiza şi resursele necesare, de o reţea stabilă cu parteneriate pe termen lung, de un istoric solid de tranzacţionare şi operăm un model de business flexibil, adaptat atât nevoilor consumatorilor, cât şi partenerilor comerciali. Acest lucru ne oferă posibilitatea de a pune la dispoziţie o gamă largă de servicii de acceptare şi procesare a plăţilor, adaptate exigenţelor actuale ale pieţei. Nu ne oprim aici şi continuăm să dezvoltăm proiecte ambiţioase, menite să consolideze poziţia PayPoint România în această industrie dinamică”, a declarat Utku Ogrendil, CEO PayPoint România şi 24pay.

Noi servicii lansate în 2025: cash-back şi plata în rate

În 2025, PayPoint România a lansat noi soluţii şi servicii, precum cash-back şi plata în rate prin terminalele de plată asistate POS, în urma unor parteneriate strategice cu furnizori de software de gestiune şi case de marcat.

Această evoluţie a fost posibilă datorită unei strategii coerente de leadership şi implicării unei echipe de top management cu viziune, care a ştiut să răspundă rapid provocărilor pieţei. Sub coordonarea lui Utku Ogrendil, echipa PayPoint România a demonstrat agilitate, profesionalism şi un spirit inovator, reuşind să transforme un model de business convenţional într-un model flexibil şi adaptat cerinţelor actuale ale consumatorilor şi partenerilor.

Curs valutar BNR

14 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0628
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3331
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3754
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8856
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.5323

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

