Daniel Băluţă şi-a anunţat candidatura la Primăria Capitalei

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat oficial, în faţa delegaţilor prezenţi la Congresul PSD de la Romexpo, că va candida la funcţia de primar general al Capitalei.

„Mă bucur să aud că direcţia dorită este una pro-europeană, dar cu grijă faţă de ceea ce ne defineşte”, a declarat Băluţă, subliniind că decizia de a intra în cursa pentru Primăria Bucureştiului este una asumată. „Am luat decizia să candidez pentru Primăria Bucureştiului. O decizie asumată, luată cu toată responsabilitatea. Candidez pentru că Bucureştiul are nevoie de un primar care poate”, a afirmat edilul, amintind o parte dintre proiectele realizate în Sectorul 4.

În discursul său, Băluţă a criticat populismul din viaţa politică, susţinând că „populismul nu a plătit până acum niciun salariu în România” şi că „singurul răspuns la populismul găunos este o bună guvernare”. „Astăzi declar ofensivă totală populismului. Nu mai e suficient să creşti salarii şi pensii, dacă vrei să câştigi alegerile, trebuie să faci mult mai mult. Viitorul unei naţiuni nu poate fi redus la tăieri statistice”, a adăugat acesta.

Sorin Grindeanu, prezent la Congres în calitate de candidat unic la funcţia de preşedinte al PSD, a confirmat sprijinul deplin al partidului pentru Daniel Băluţă. „În această echipă avem un primar foarte bun, respectat: Daniel Băluţă candidează la Primăria Capitalei, iar eu şi PSD îl susţinem necondiţionat. Bucureştiul are nevoie de un profesionist”, a declarat Grindeanu.