David Popovici şi-a împlinit un vis: Sprint With The Stars

David Popovici şi-a împlinit un vis în acest weekend, la Otopeni având loc Sprint With The Stars, eveniment la care tinerii înotători au şansa să întâlnească mari campioni şi că concureze alături de ei.

"Când eram mic, îi urmăream pe marii campioni la televizor. Ieri, tinerii înotători au avut şansa să întâlnească unii dintre cei mai mari campioni ai lumii, să le adreseze întrebări şi să concureze alături de ei.

Un vis pe care l-am avut la început de drum a devenit realitate. Evenimentul la care mi-aş fi dorit să am acces când eram un tânăr sportiv a ajuns, în premieră, în România. Să pot oferi această experienţă celor 663 de tineri înotători din România şi din alte 13 ţări este o bucurie greu de pus în cuvinte”, notează Popovici într-un mesaj postat pe Facebook.

Acest eveniment nu este doar despre competiţie, ci despre curaj, visuri şi şansa de a le arăta tinerilor că munca, pasiunea şi încrederea pot transforma orice vis în realitate, menţionează campionul. "Sunt recunoscător şi mândru că am putut contribui la această poveste”.

Popovici le-a mulţumit starurilor Adam Peaty (Marea Britanie), Diogo Ribeiro (Portugalia), Angelina Köhler (Germania), Apostolos Christou (Grecia), Lauren Cox (Marea Britanie) şi Veera Kivirinta (Finlanda), care au acceptat invitaţia la eveniment şi au inspirat prin prezenţa lor.

Le-a mai mulţumit "lui Ed Baxter, echipei Sprint With The Stars, tuturor echipelor implicate în organizare pentru profesionalism şi dedicare, partenerilor care au crezut în acest vis: Raiffeisen Bank, eMAG, Orange, Dorna, Kaufland Romania, Sun Wave Pharma, Porsche Romania, Union Plaza Hotel, Prime Batteries Technology, Seratel, FRNPM, mass-media pentru susţinere şi, nu în ultimul rând, publicului care a creat o energie incredibilă”.

Ultima mulţumire s-a îndreptat către tatăl său: "PS. Multumesc tata, Mihai Popovici ca ai zis da de la inceput si ca ai coordonat totul asa incat magia sa se intample”.

Fondat în anul 2019 de triplul campion olimpic britanic Adam Peaty şi fostul său partener de antrenament, Ed Baxter, Sprint With The Stars propune un format inedit şi spectaculos în care înotătorii amatori au oportunitatea de a concura alături de sportivi de talie mondială. Competiţia este dedicată exclusiv probelor de sprint, pe distanţa de 50 m la toate stilurile de înot. Cei mai rapizi nouă înotători dintre cei înscrişi la fiecare categorie de vârstă avansează din serii în finala probei respective. În fiecare finală, culoarul central este ocupat de unul dintre „Staruri”, care încearcă să recupereze avansul acordat celorlalţi concurenţi, în funcţie de vârstă.