Compania Delta Concept lansează în România primul proiect de locuinţă permanentă LGS - 85 mp, Comuna Voineasa, judeţul Vâlcea, în curs de autorizare. Sistemul este disponibil pentru locuinţe individuale, ansambluri rezidenţiale şi spaţii comerciale.

A face o construcţie înseamnă de obicei: perioade de incertitudine, un deviz care creşte lunar, termene care nu se respectă, o piaţă a muncii în construcţii tot mai dificilă, unde găsirea echipelor calificate a devenit ea însăşi un risc de proiect, şi o dependenţă totală de mai mulţi furnizori, echipe şi transporturi. Nu pentru că oamenii sunt neprofesionişti. Ci pentru că sistemul clasic de construcţie este dezvoltat astfel.

Delta Concept OOD propune altceva: o construcţie completă, fabricată industrial, montată pe şantier în ordinea unui proces controlat - cu un singur preţ stabilit înainte de prima lopată şi un singur termen respectat.

Acesta nu este un concept nou în lume. În Europa de Vest, America de Nord şi Australia, locuinţele din structură metalică uşoară LGS (Light Gauge Steel) sunt o realitate curentă de zeci de ani - de la case individuale până la hoteluri şi clădiri de birouri.

Construcţia clasică devine mai scumpă în fiecare lună. Automat.

Există un mecanism simplu pe care puţini îl calculează când semnează un contract clasic de construcţie: fiecare camion de materiale - beton, cărămidă, agregate, lemn, fier beton - costă mai mult decât luna trecută. Preţul carburantului creşte continuu, iar capitolul transport dintr-un deviz clasic îl urmează automat. Zeci de transporturi separate, pe durata a 12-18 luni, înseamnă zeci de ocazii în care costul real depăşeşte estimarea iniţială.

Un kit LGS complet se livrează într-un singur transport. Structura, izolaţia, bariera de vapori, plăcile OSB, materialele de finisaj interior şi exterior - totul vine dintr-o singură sursă, în acelaşi camion. Cu cât preţul carburantului creşte, cu atât avantajul faţă de construcţia clasică devine mai mare. Nu e o promisiune de marketing. E matematică simplă.

Ce este LGS şi ce nu este

LGS nu este un container. Nu este o construcţie provizorie. Nu este o soluţie temporară adaptată pentru locuire. Este un sistem structural complet, proiectat din start pentru locuire permanentă, bazat pe profile de oţel zincat la cald, asamblate prin sistem şurub-buloane fără sudură - acelaşi sistem folosit pentru hoteluri, clinici medicale, şcoli şi clădiri de birouri în toată Europa.

Structura este dimensionată conform normativelor în vigoare pentru zone seismice şi încărcări de vânt şi zăpadă specifice amplasamentului - calculele termice şi de rezistenţă sunt semnate de proiectant autorizat şi fac parte din dosarul de autorizare. Oţelul zincat la cald utilizat în structură este protejat împotriva coroziunii pe toată durata de viaţă a clădirii, fără intervenţii de întreţinere structurală.

O construcţie LGS corect proiectată şi executată arată exact ca orice altă construcţie permanentă. Pentru că este exact ca orice altă construcţie permanentă - doar că e realizată mai repede, mai eficient şi cu un cost final previzibil de la prima zi.

Un kit complet - nu doar scheletul

Kitul LGS livrat de Delta Concept OOD nu este doar scheletul casei. Este pachetul complet al tuturor straturilor - pereţi exteriori cu toate straturile de izolaţie termică şi fonică, barieră de vapori, OSB şi finisaj exterior; pereţi interiori cu izolaţie acustică; structura completă a acoperişului cu izolaţie şi învelitoare.

Structura metalică propriu-zisă se montează pe şantier în câteva zile. Apoi se realizează finisajele interioare, exterioare, instalaţiile şi racordurile - până la predarea la cheie. Un singur furnizor, transport optimizat, un singur contract, un singur responsabil.

Producţia elementelor în fabrică, în mediu controlat, asigură un nivel constant al calităţii independent de condiţiile de pe şantier sau de disponibilitatea forţei de muncă locale.

Izolaţia fonică între spaţii - vată bazaltică 40 kg/m³ în pereţii interiori - asigură un nivel de confort acustic comparabil cu orice construcţie clasică de calitate, indiferent de destinaţie.

De la o casă la un hotel - acelaşi sistem

Sistemul LGS nu este limitat la locuinţe individuale. Structura metalică se dimensionează din faza de proiect pentru parter, P+1, P+2 sau clădiri cu P+5 etaje şi mai mult. Hoteluri, clinici medicale, clădiri de birouri, centre comerciale, şcoli, ansambluri rezidenţiale - toate se realizează prin acelaşi sistem, cu acelaşi avantaj: timp de execuţie controlat, cost predictibil şi calitate constantă indiferent de dimensiunea proiectului. La clădirile multietajate, planşeele dintre niveluri pot fi realizate din plăci de beton armat, pentru rigiditate suplimentară şi estetică.

Pentru un investitor sau un dezvoltator imobiliar, aceasta înseamnă că acelaşi furnizor şi acelaşi proces se aplică de la o cabană de vacanţă de 50 mp până la un hotel de 2.000 mp - fără să schimbi echipa, fără să reinventezi procesul, fără surprize noi la fiecare proiect.

Cifrele - pe scurt

35-40% mai ieftin faţă de construcţia clasică. 90 de zile de la teren la cheie. Clasa energetică A. Structură autorizabilă de la parter la P+5+.

De unde vin economiile de 35-40%

Transport redus de la zeci de camioane la unul singur. Manoperă de montaj mai puţină şi mai rapidă faţă de construcţia clasică. Pierderi de materiale cu până la 15% mai mici faţă de metodele tradiţionale. Timp de execuţie mai scurt - care înseamnă imobilizare mai mică a capitalului, dobânzi mai mici la credite şi şantier finalizat înainte de sezon.

De unde vine clasa A energetică

25 cm izolaţie vatăbazaltică în perete - 15 cm în structura metalică şi 10 cm strat continuu exterior - elimină puntea termică a profilelor metalice şi aduce rezistenţa termică reală a peretelui la U ≈ 0,22 W/m²K. Acoperişul beneficiază de 20 cm vatăbazaltică (U = 0,18 W/m²K). Tâmplăria cu geam tripan şi rupere de punte termică completează o anvelopă etanşă. Rezultat: reduceri de până la 15% la costurile de energie faţă de o casă clasică echivalentă - în fiecare lună, pe toată durata de viaţă a clădirii.

Preţ fix şi facturat corect

Bugetul complet este stabilit înainte de prima săpătură. Clienţii persoane juridice beneficiază de o structură de facturare prin entitate comercială UE, în conformitate cu reglementările europene aplicabile tranzacţiilor intracomunitare. Clientul ştie din prima zi ce urmează la fiecare etapă: proiectare, producţie în fabrică, transport, montaj, recepţie - un proces structurat, fără decizii improvizate pe şantier.

Construcţiile prefabricate LGS nu schimbă ce primeşte clientul la final - o locuinţă sau un spaţiu comercial permanent, complet funcţional, identic cu orice construcţie clasică. Schimbă modul în care acel rezultat este planificat, produs şi livrat: mai puţini furnizori, mai puţine transporturi, mai puţin timp pe şantier, mai multă certitudine asupra costului şi termenului. Aceasta este diferenţa esenţială faţă de construcţia clasică - nu produsul, ci procesul.

Informaţii complete despre sistem, configuraţii disponibile, game de produse şi procesul de achiziţie sunt publicate pe prefabconstruct.ro.