Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Departamentele financiare accelerează digitalizarea: AI şi automatizarea aduc rezultate vizibile

U.B.
Companii / 4 februarie, 11:56

Departamentele financiare accelerează digitalizarea: AI şi automatizarea aduc rezultate vizibile

Departamentele financiare ale companiilor globale implementează noi tehnologii într-un ritm accelerat, iar utilizarea automatizării inteligente şi a inteligenţei artificiale (AI) aduce deja rezultate concrete, arată studiul Deloitte Finance Trends 2026, realizat la nivel global în rândul a peste 1.300 de lideri financiari din companii cu venituri anuale de peste 1 miliard de dolari, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Raportul arată că 63% dintre liderii financiari folosesc deja soluţii AI în activitatea lor, iar 21% raportează un randament clar al acestor investiţii, subliniază comunicatul. Adoptarea tehnologiilor AI, conform sursei citate, este o prioritate pentru aproape jumătate dintre respondenţi, la fel de importantă precum pregătirea pentru provocările externe, cum ar fi inflaţia, taxele vamale sau reglementările.

Comunicatul arată că inteligenţa artificială este folosită pentru planificarea avansată pe baza scenariilor, luarea deciziilor financiare pe baza datelor, managementul vânzărilor şi profitabilităţii, optimizarea capitalului de lucru şi reducerea costurilor. Directorii financiari integrează experţi în analiză de date şi AI cu contabili şi profesionişti financiari, combinând astfel cunoştinţele de business cu competenţele tehnice, specifică sursa amintită.

Studiul evidenţiază că aproape jumătate dintre liderii financiari folosesc AI pentru a identifica oportunităţi de reducere a costurilor şi pentru automatizarea proceselor repetitive, inclusiv analiza documentelor privind creanţele de încasat şi identificarea tranzacţiilor cu risc mai mare de neplată, potrivit comunicatului. Printre principalele provocări în adoptarea AI se numără securitatea datelor, expertiza limitată, complexitatea reglementărilor şi infrastructura IT existentă, adaugă sursa precizată. Pentru a depăşi aceste obstacole, companiile investesc în dezvoltarea competenţelor angajaţilor şi în atragerea specialiştilor din domenii precum analiza datelor şi inteligenţa artificială, se relatează în comunicat.

Partener Audit Deloitte România şi Lider al CFO Program în România, Zeno Căprariu, a declarat: „Liderii financiari folosesc soluţii de automatizare şi AI nu doar pentru eficienţă, ci şi pentru a contribui strategic la dezvoltarea organizaţiei, extinzând rolul CFO-ului dincolo de funcţia financiară”, conform comunicatului de presă. Studiul subliniază astfel rolul tot mai strategic al departamentelor financiare în companii şi importanţa combinării tehnologiei cu competenţele umane pentru a maximiza impactul AI asupra performanţei financiare, mai adaugă sursa citată.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 februarie
Ediţia din 04.02.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0943
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3130
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5509
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9129
Gram de aur (XAU)Gram de aur700.6082

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb