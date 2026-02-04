Departamentele financiare accelerează digitalizarea: AI şi automatizarea aduc rezultate vizibile

Departamentele financiare ale companiilor globale implementează noi tehnologii într-un ritm accelerat, iar utilizarea automatizării inteligente şi a inteligenţei artificiale (AI) aduce deja rezultate concrete, arată studiul Deloitte Finance Trends 2026, realizat la nivel global în rândul a peste 1.300 de lideri financiari din companii cu venituri anuale de peste 1 miliard de dolari, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Raportul arată că 63% dintre liderii financiari folosesc deja soluţii AI în activitatea lor, iar 21% raportează un randament clar al acestor investiţii, subliniază comunicatul. Adoptarea tehnologiilor AI, conform sursei citate, este o prioritate pentru aproape jumătate dintre respondenţi, la fel de importantă precum pregătirea pentru provocările externe, cum ar fi inflaţia, taxele vamale sau reglementările.

Comunicatul arată că inteligenţa artificială este folosită pentru planificarea avansată pe baza scenariilor, luarea deciziilor financiare pe baza datelor, managementul vânzărilor şi profitabilităţii, optimizarea capitalului de lucru şi reducerea costurilor. Directorii financiari integrează experţi în analiză de date şi AI cu contabili şi profesionişti financiari, combinând astfel cunoştinţele de business cu competenţele tehnice, specifică sursa amintită.

Studiul evidenţiază că aproape jumătate dintre liderii financiari folosesc AI pentru a identifica oportunităţi de reducere a costurilor şi pentru automatizarea proceselor repetitive, inclusiv analiza documentelor privind creanţele de încasat şi identificarea tranzacţiilor cu risc mai mare de neplată, potrivit comunicatului. Printre principalele provocări în adoptarea AI se numără securitatea datelor, expertiza limitată, complexitatea reglementărilor şi infrastructura IT existentă, adaugă sursa precizată. Pentru a depăşi aceste obstacole, companiile investesc în dezvoltarea competenţelor angajaţilor şi în atragerea specialiştilor din domenii precum analiza datelor şi inteligenţa artificială, se relatează în comunicat.

Partener Audit Deloitte România şi Lider al CFO Program în România, Zeno Căprariu, a declarat: „Liderii financiari folosesc soluţii de automatizare şi AI nu doar pentru eficienţă, ci şi pentru a contribui strategic la dezvoltarea organizaţiei, extinzând rolul CFO-ului dincolo de funcţia financiară”, conform comunicatului de presă. Studiul subliniază astfel rolul tot mai strategic al departamentelor financiare în companii şi importanţa combinării tehnologiei cu competenţele umane pentru a maximiza impactul AI asupra performanţei financiare, mai adaugă sursa citată.