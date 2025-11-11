Dispar butoanele Facebook Like şi Share pentru site-uri

Meta va renunţa la plugin-urile sociale pe care site-urile le-au folosit de-a lungul ultimilor ani pentru a-şi creşte numărul de urmăritori şi de reacţii la conţinutul postat, conform news.ro.

Aceste plugin-uri vor mai funcţiona doar până la data de 10 februarie 2026, după ce care vor dispărea de pe toate site-urile care le-au folosit.

Meta spune că administratorii site-urilor nu trebuie să facă nimic pentru asta, întrucât funcţionarea va fi oprită „de la sursă”, iar locul plugin-ului va fi luat de un element invizibil.

Administratorii site-urilor care încă mai au plugin-urile Facebook pot însă alege să facă curăţenie şi să elimine şi manual codul acestora.

Plugin-urile de Facebook au fost introduse în 2010 şi au fost folosite de site-urile web pentru creşterea numărului de urmăritori ai paginii de Facebook şi pentru ca oamenii să poată reacţiona la conţinutul postat direct din site.

În acelaşi timp, Facebook a profitat de răspândirea acestora pentru a urmări activitatea utilizatorilor în afara reţelei sociale şi a targeta mai eficient reclamele.

Meta recunoaşte că motivul din spatele renunţării este scăderea nivelului de utilizare a plugin-urilor în ultimii ani.