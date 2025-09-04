Conflictul dintre principalele agenţii de aplicare a legii din Ucraina a reizbucnit săptămâna aceasta, după ce Serviciul de Securitate (SBU) a acuzat organismele anticorupţie că au vizat deliberat un fost oficial de rang înalt, transmite Reuters, care afirmă cele ce urmează.

Biroul Naţional Anticorupţie (NABU) l-a acuzat marţi pe fostul şef al securităţii cibernetice din SBU de îmbogăţire ilegală, susţinând că şi-a cumpărat un apartament la un preţ redus, cu fonduri ilicite. În replică, SBU a catalogat acuzaţia drept o „răzbunare” pentru anchetele deschise anterior împotriva unor oficiali NABU.

Disputa dintre SBU şi instituţiile anticorupţie (NABU şi Parchetul Anticorupţie - SAPO) a declanşat în iulie o criză politică, după arestarea a doi oficiali anticorupţie suspectaţi de legături cu Rusia, fapt care a generat proteste şi critici internaţionale. Preşedintele Volodimir Zelenski a fost nevoit atunci să revină asupra limitării competenţelor acestor instituţii.

SBU, succesorul KGB din epoca sovietică, joacă un rol-cheie în efortul militar împotriva Rusiei, dar este acuzat că execută ordine politice. NABU şi SAPO, înfiinţate cu sprijin occidental după 2014, sunt considerate independente şi au sprijin popular, fiind atent monitorizate de partenerii europeni ai Kievului, conform sursei citate.

Experţi locali avertizează că tensiunile dintre agenţiile tradiţionale şi cele anticorupţie sporesc riscul de neîncredere şi pot fi speculate de Rusia.