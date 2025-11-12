Ministrul Energiei şi Ministrul Justiţiei, din Ucraina, au demisionat din posturile lor în mijlocul unui scandal de corupţie major, conform sursei BBC. Preşedintele Zelenski a cerut investigarea faptelor şi înlăturarea acestora.

Alţi numeroşi aliaţi ai lui Zelenski au fost acuzaţi de complicitate în acest scandal care are legătură cu corupţia în sectorul energetic al ţării.

Organele anticorupţie ale Ucrainei au precizat faptul că investigaţia acestora, aflată în desfăşurare de 15 luni, a dezvăluit implicarea a patru membri din Guvernul Ucrainean. Peste 1000 de ore de conţinut audio a fost ascultat cu scopul de a scoate la iveală vinovaţii.

Aproximativ 100 de milioane de dolari au fost spălaţi şi apoi transferaţi în afara Ucrainei, declară sursa citată. Procurorii au pretins că acest proces a fost realizat prin intermediul unui birou din Kiev, care ar aparţine familiei senatorului rus, Andriy Derkach. Acest scandal iese la iveală în timpul atacurilor ruseşti asupra fabricilor de energie ucrainene.

Reacţiile stârnite de acest eveniment amplifică îndoielile legate de deciziile luate de către Zelenski, încă de la începutul conflictului cu Rusia.