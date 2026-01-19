D'Olive: „Experiment cultural itinerant: Uleiul de măsline, ascultat înainte de a fi gustat”

Experimentul, iniţiat de D'Olive, a debutat într-un oraş mic din Transilvania şi urmează să ajungă, sub forma unui turneu naţional, în mai multe oraşe din ţara noastră - primele evenimente au arătat că muzica poate deveni un instrument de educaţie gustativă, nu doar un fundal artistic, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

„Am observat că, dacă oamenii ascultă muzică înainte de degustare, îşi deschid mult mai bine simţurile. Muzica îi ajută să recunoască aromele, să fie atenţi la detalii pe care altfel le-ar fi ratat”, a declarat Cosmin Filipas, CEO D'Olive, în comunicat.

Conceptul presupune un parcurs în mai multe etape: publicul ascultă mai întâi o lucrare clasică - de la Vivaldi la alte piese pentru vioară şi violoncel - apoi începe explorarea mirosurilor, iar degustarea propriu-zisă vine la final, a relata comunicatul. Întregul proces este ghidat de David, tânărul somelier D'Olive care explică aromele fără a le impune, lăsând participanţii să le descopere singuri, a informat sursa citată.

„Nu mai vorbim doar despre gust. Este o experienţă în care se întâlnesc muzica, mirosul şi emoţia. Practic, oamenii descriu uleiul ca pe o poezie senzorială, nu ca pe un produs alimentar”, a explicat Filipas, potrivit sursei citate, care a amintit că proiectul îşi propune să extindă comunitatea de consumatori care a ajuns deja la peste 6.000.

Turneul va continua în 2026, cu evenimente în mai multe oraşe din ţară, a mai informat sursa menţionată. Iniţiatorii spun că miza nu este promovarea unui produs, ci schimbarea perspectivei asupra uleiului de măsline, printr-o experienţă culturală care îi scoate pe consumatori din zona de consum banal şi îi aduce mai aproape de artă, a concluzionat comunicatul.