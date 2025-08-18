Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Dominic Fritz: ”Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiţii”

S.B.
Politică / 18 august, 15:27

Dominic Fritz: ”Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiţii”

Preşedintele USR, Dominic Fritz afirmă luni, în timp ce conducerea PSD s-a reunit, nemulţumită de oprirea unor investiţii, că ”nimeni nu e nebun să taie bani de la investiţii” şi că reaşitatea este că au fost promişi bani care nu există, potrivit news.ro.

”Nu poţi să tai ceva ce nu există”, este concluzia liderului USR, primar al municipiului Timişoara.

”Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiţii. Adevărul e altul: s-au promis bani care nu există. Nu poţi să tai ceva ce nu există”, spune Fritz.

El dă ca exemplu programul de investiţii în sănătate, anunţat cu 13 miliarde de lei pentru spitale mai mici, complementar PNRR.

”Inclusiv noi, la Timişoara, am scris un proiect convinşi că sunt fonduri europene. Şi acum când am întrebat: domnule ministru, ce mai auzim de acest program? Îmi spune ministrul că a descoperit că acest program n-are nicio acoperire în buget”, explică edilul.

În opinia sa, cei care plătesc pentru aceste greşeli şi minciuni sunt cetăţenii.

”Şi, da, ăsta este unul dintre motivele pentru care suntem astăzi cu o încredere atât de căzută scăzută în clasa politică şi în democraţia însăşi. Şi trebuie să reclădim această încredere, în primul rând prin fapte şi responsabilitate”, conchide Dominic Fritz.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a supus dezbaterii publice o OUG pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale. Documentul este necesar, potrivit iniţiatorilor, pentru ”atenuarea riscului fiscal sistemic, iminent şi de o gravitate excepţională”, generat de supracontractarea proiectelor de infrastructură. Se referă la proiectele finanţate prin PNRR; Anghel Saligny şi instituie restricţii clare.

Conducerea PSD se reuneşte, luni, în şedinţă, pentru poziţionarea în privinţa proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny, despre care cei de la PSD spun că ”nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare şi, prin urmare, nu a primit avizul miniştrilor PSD”. Social-democraţii anunţă că vor veni cu un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanţă de urgenţă şi atrag atenţia că vocea aleşilor locali ai PSD, care reprezintă mai mult de jumătate din comunităţile locale din România, trebuie ascultată.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 16:36)

    Fritache,in loc sa lupte,

    ca sa obtina cetatenia romana, 

    se baga ilegal in treburile tarii, 

    strainii au dreptul doar la alegeri locale,

    deci si textele trebuie sa fie referitor la locale !!! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

