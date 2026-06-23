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DPA: Ministrul apărării german avertizează asupra diviziunii sociale care ameninţă securitatea naţională

T.B.
Politică / 23 iunie, 09:34

DPA: Ministrul apărării german avertizează asupra diviziunii sociale care ameninţă securitatea naţională

Ministrul apărării german, Boris Pistorius, a avertizat luni că diviziunile sociale tot mai mari şi polarizarea politică ar putea submina securitatea Germaniei, argumentând că rezistenţa naţională depinde de mai mult decât puterea militară, relatează dpa.

„Într-o ţară în care coeziunea socială este distrusă şi polarizarea prinde contur, nu există securitate, nici internă, nici externă”, a declarat Boris Pistorius în timpul unei prelegeri la Berlin.

El a spus că securitatea necesită un efort colectiv şi o dorinţă în rândul cetăţenilor de a se implica în provocările societale mai ample şi de a se sprijini reciproc, potrivit dpa.

Ministrul german a avertizat şi asupra amânării reformelor pe termen lung, inclusiv în domenii precum pensiile, infrastructura, educaţia şi schimbările climatice, transmite dpa.

Germania trebuie să abordeze aceste provocări pentru a-şi asigura securitatea viitoare, a subliniat el.

Boris Pistorius a susţinut că pregătirea pentru apărare este o responsabilitate a întregii societăţi, nu doar a forţelor armate, potrivit dpa.

El a dat exemplu rezistenţa Ucrainei în faţa invaziei Rusiei şi modelul ţărilor nordice, precum Finlanda, care dispune de forţe de rezervă importante şi o infrastructură extinsă de apărare civilă, relatează dpa.

Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei prelegeri în onoarea fostului cancelar german Helmut Schmidt, pe care Pistorius l-a menţionat ca sursă de inspiraţie politică, potrivit dpa.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 11:46)

    Nu ei au creat diviziunea , tratand in halul ala AfD si, mai ales, cauzele votului pentru AfD?

    Acord

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    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 12:41)

      Au tratat in halul ala cauzele votului pentru AfD? Asa vrei sa spui, sau reformulezi?

      Acord

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