EFE: Bahrain şi Kuweit au interceptat rachete şi drone iraniene şi cer acţiune internaţională împotriva „agresiunilor” Teheranului

Bahrain şi Kuweit au anunţat duminică că au interceptat rachete şi drone lansate de Iran în noaptea precedentă, ca răspuns la noile atacuri ale Statelor Unite de sâmbătă împotriva Iranului, relatează EFE. Ministerul de Externe de la Manama a cerut o „acţiune internaţională fermă” şi o sesiune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU pentru a opri agresiunea iraniană, subliniind că aceasta ignoră condamnările internaţionale şi memorandumul semnat cu SUA pe 17 iunie, conform comunicatului citat.

Kuweit a condamnat „în cei mai fermi termeni atacurile repetate şi atroce ale Iranului”, calificându-le drept o violare a suveranităţii şi o ameninţare directă la adresa securităţii şi stabilităţii statului din Golf, potrivit unui comunicat separat, citat de EFE. Armatele celor două ţări, aliaţi ai SUA, au afirmat că au interceptat „mai multe” rachete şi drone lansate de Iran împotriva teritoriului lor, fără a oferi detalii despre posibile victime sau pagube, conform sursei.

Aceste atacuri au avut loc după noile bombardamente americane de sâmbătă asupra unor obiective militare din Iran, ca răspuns la un atac cu drone atribuit Teheranului asupra unui petrolier din Strâmtoarea Ormuz, potrivit EFE. Iranul a acuzat din nou SUA că au încălcat memorandumul de înţelegere pentru încheierea războiului, denunţând atacurile drept „sălbatice” şi o încălcare a Cartei ONU şi a angajamentelor americane, conform Ministerului iranian de Externe, citat de sursă.