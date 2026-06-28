EFE: UE condamnă ferm atacurile iraniene împotriva Bahrainului şi cere respectarea memorandumului cu SUA

Uniunea Europeană a condamnat sâmbătă seara ultimele atacuri cu drone iraniene îndreptate împotriva Bahrainului, exprimându-şi solidaritatea deplină cu această ţară, potrivit unui comunicat al purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE), citat duminică de EFE. Comunicatul subliniază că atacurile Iranului sunt „inacceptabile şi nejustificate” şi constituie încălcări ale dreptului internaţional, conform sursei.

Purtătorul de cuvânt al SEAE a îndemnat Teheranul să înceteze imediat atacurile împotriva statelor vecine, să respecte pe deplin memorandumul de înţelegere semnat recent cu SUA şi să implementeze integral Rezoluţia 2817 a Consiliului de Securitate al ONU, conform comunicatului citat de EFE. Guvernul din Bahrain a afirmat că a fost atacat de „mai multe drone iraniene”, în timp ce Iranul a susţinut că ţintele au fost „baze americane”, potrivit sursei.

La rândul său, Iranul a acuzat din nou duminică SUA că încalcă acordul după noile bombardamente americane asupra unor instalaţii de pe coasta de sud a Iranului şi şi-a reafirmat hotărârea de a răspunde militar la orice agresiune, conform EFE. Acestea sunt primele atacuri lansate de ambele părţi de la semnarea, pe 17 iunie, a memorandumului de înţelegere între Washington şi Teheran pentru a pune capăt ostilităţilor şi a garanta libera navigaţie prin Strâmtoarea Ormuz, în timp ce negociază un acord final privind programul nuclear iranian, potrivit AGERPRES, care citează EFE.