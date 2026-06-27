Efe: Zelenski confirmă utilizarea rachetelor Flamingo împotriva unei fabrici militare ruseşti din Volgograd

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat sâmbătă că Forţele armate ale Ucrainei au utilizat rachete de croazieră de tip Flamingo împotriva fabricii „Titan-Barikadi” din Volgograd, o instalaţie situată la aproximativ 400 de kilometri de graniţa ruso-ucraineană, conform unui mesaj postat pe Telegram, citat de Efe. Zelenski a precizat că rachetele FP-5 „Flamingo” au lovit cu succes complexul industrial unde inamicul fabrică sisteme de artilerie şi echipamente militare specializate, în special componente pentru lansatoare de rachete, potrivit aceleiaşi surse.

Şeful statului ucrainean a adăugat că, în urma impactului, a izbucnit un incendiu în incinta fabricii, conform postării. El a subliniat că fiecare instalaţie de apărare rusă care participă la războiul împotriva Ucrainei este un obiectiv legitim pentru „sancţiunile pe distanţe lungi” ale Ucrainei, iar aria de acoperire geografică a acestor sancţiuni se extinde în mod constant, potrivit mesajului citat de Efe.

Anterior, consilierul Ministerului Apărării ucrainean, Serghei Sternenko, a menţionat pe Telegram că rachete Flamingo au lovit „Centrul federal de cercetare şi producţie 'Titan-Barikadi'”, descris ca una dintre instalaţiile cheie ale complexului militaro-industrial rus din Volgograd, unde se fabrică lansatoare de rachete şi sisteme de artilerie. Zelenski şi-a exprimat recunoştinţa faţă de cei responsabili de acest progres tehnologic şi militar ucrainean, adăugând că presiunea exercitată pune bazele pentru o pace demnă, potrivit Efe.