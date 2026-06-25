Eurostat: Preţurile construcţiilor rezidenţiale în UE au crescut cu 48% din 2015; România, pe locul trei la scumpiri

Preţurile de producţie în construcţiile de clădiri rezidenţiale noi au crescut cu 48,2% la nivelul Uniunii Europene între 2015 şi 2025, potrivit datelor publicate joi de Eurostat în ediţia 2026 a publicaţiei „Key figures on European business".

Cea mai mare parte a acestei creşteri s-a concentrat în ultimii ani: avansuri anuale de 5,8% în 2021, 12,2% în 2022 şi 6,9% în 2023 au depăşit ritmul celorlalţi ani din perioadă, iar creşterea a încetinit la 2,3% în 2024 şi 1,3% în 2025, potrivit aceleiaşi surse.

La nivel naţional, cele mai rapide scumpiri din ultimul deceniu s-au înregistrat în Bulgaria (+166,1%), Ungaria (+155,4%) şi România (+130,7%), conform datelor Eurostat. La polul opus, creşterile cele mai lente au fost consemnate în Italia (+17,0%), Grecia (+17,3%) şi Finlanda (+22,1%), potrivit aceleiaşi surse.

Indicele de preţ urmărit de Eurostat reflectă preţurile activităţilor de construcţie din perspectiva constructorului şi se bazează pe sumele plătite de clienţi contractorilor, conform metodologiei oficiale citate.