Finala EURO 2028 se va disputa pe Wembley

Cardiff va găzdui meciul de deschidere al Campionatului European din 2028 la 9 iunie, iar finala este programată să aibă loc pe stadionul Wembley din Londra la 9 iulie, a anunţat miercuri UEFA.

Turneul, găzduit în comun de Anglia, Scoţia, Ţara Galilor şi Irlanda, va cuprinde 51 de meciuri în care vor participa 24 de naţiuni, pe nouă stadioane din opt oraşe, printre care Birmingham, Dublin, Glasgow, Liverpool, Manchester şi Newcastle.

Semifinalele şi un sfert de finală se vor disputa tot pe Wembley, iar celelalte meciuri din sferturile de finală vor avea loc la Dublin, Glasgow şi Cardiff.

Meciurile din optimile de finală vor fi distribuite în toate locurile de desfăşurare, cu excepţia stadionului Wembley. Ţările gazdă care se califică direct pentru turneu vor juca meciurile din faza grupelor pe teren propriu.

„La UEFA EURO 2028, vom vorbi cu toţii despre fotbal - tare, clar şi uniţi”, a declarat preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, într-un comunicat. „Ţările gazdă, unde acest sport a luat naştere, sunt nerăbdătoare să întâmpine milioane de fani în stadioane legendare... Prin modul în care sunt organizate meciurile - inclusiv o nouă oră de începere mai convenabilă pentru finală... vrem să maximizăm experienţa fanilor.”

UEFA a confirmat trei ore de începere a meciurilor din cadrul turneului: 14:00 GMT, 17:00 GMT şi 20:00 GMT.

Turneul este de aşteptat să genereze beneficii socio-economice în valoare de 3,6 miliarde de lire sterline (4,83 miliarde de dolari) pentru Marea Britanie şi Irlanda între 2028 şi 2031, potrivit unei evaluări independente, a precizat UEFA.

Guvernul Regatului Unit, Guvernul Scoţiei, Guvernul Ţării Galilor şi Guvernul Irlandei s-au angajat colectiv să aloce până la 740 de milioane de lire sterline (993,15 milioane de dolari) pentru a se asigura că „evenimentul este sigur şi oferă o experienţă de clasă mondială” atât pentru fani, cât şi pentru comunităţile gazdă.