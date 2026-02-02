Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Finanţare de circa 16 miliarde de dolari vizată de Waymo, la o evaluare de aproape 110 miliarde

C.A.
Internaţional / 2 februarie, 12:34

Finanţare de circa 16 miliarde de dolari vizată de Waymo, la o evaluare de aproape 110 miliarde

Divizia de vehicule autonome a grupului Alphabet, Waymo, vizează atragerea unui pachet de finanţare de circa 16 miliarde de dolari, ceea ce ar creşte valoarea companiei la aproape 110 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg News, care citează surse apropiate negocierilor.

Alphabet ar urma să contribuie cu circa 13 miliarde de dolari, restul sumei provenind de la investitori precum Sequoia Capital, DST Global şi Dragoneer Investment Group, precizează News.ro.

Deşi Waymo nu a comentat direct cifrele, compania a transmis că se axează pe „excelenţa operaţională ghidată de siguranţă” şi pe consolidarea poziţiei sale tehnologice pentru a putea răspunde cererii crescânde pentru mobilitate autonomă.

Grupul Alphabet nu a răspuns solicitărilor Reuters pentru comentarii.

În decembrie 2025, publicaţia The Information relata că Waymo era în discuţii pentru atragerea de finanţări la o evaluare de cel puţin 100 de miliarde de dolari, notează News.ro.

Desprinsă în 2016 din proiectul de maşini autonome al Google, compania Waymo reprezintă în prezent singurul operator din SUA care oferă servicii comerciale de robotaxi fără şofer de siguranţă sau personal uman în interiorul maşinii, menţionează sursa.

Planurile de finanţare vin pe fondul accelerării competiţiei pentru comercializarea maşinilor complet autonome, al investiţiilor masive în siguranţa şi rafinarea tehnologiei, dar şi al necesităţii îmbunătăţirii relaţiei cu autorităţile de reglementare.

Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA) a deschis joi o investigaţie în urma unui accident în care un copil a fost rănit uşor de către un vehicul Waymo în apropierea unei şcoli din Santa Monica, incident care a readus în discuţie problemele de siguranţă ale robotaxiurilor, conform News.ro.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

02 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

02 februarie
Ediţia din 02.02.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

02 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2958
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5372
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8854
Gram de aur (XAU)Gram de aur644.9082

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb