Finanţare de circa 16 miliarde de dolari vizată de Waymo, la o evaluare de aproape 110 miliarde

Divizia de vehicule autonome a grupului Alphabet, Waymo, vizează atragerea unui pachet de finanţare de circa 16 miliarde de dolari, ceea ce ar creşte valoarea companiei la aproape 110 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg News, care citează surse apropiate negocierilor.

Alphabet ar urma să contribuie cu circa 13 miliarde de dolari, restul sumei provenind de la investitori precum Sequoia Capital, DST Global şi Dragoneer Investment Group, precizează News.ro.

Deşi Waymo nu a comentat direct cifrele, compania a transmis că se axează pe „excelenţa operaţională ghidată de siguranţă” şi pe consolidarea poziţiei sale tehnologice pentru a putea răspunde cererii crescânde pentru mobilitate autonomă.

Grupul Alphabet nu a răspuns solicitărilor Reuters pentru comentarii.

În decembrie 2025, publicaţia The Information relata că Waymo era în discuţii pentru atragerea de finanţări la o evaluare de cel puţin 100 de miliarde de dolari, notează News.ro.

Desprinsă în 2016 din proiectul de maşini autonome al Google, compania Waymo reprezintă în prezent singurul operator din SUA care oferă servicii comerciale de robotaxi fără şofer de siguranţă sau personal uman în interiorul maşinii, menţionează sursa.

Planurile de finanţare vin pe fondul accelerării competiţiei pentru comercializarea maşinilor complet autonome, al investiţiilor masive în siguranţa şi rafinarea tehnologiei, dar şi al necesităţii îmbunătăţirii relaţiei cu autorităţile de reglementare.

Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA) a deschis joi o investigaţie în urma unui accident în care un copil a fost rănit uşor de către un vehicul Waymo în apropierea unei şcoli din Santa Monica, incident care a readus în discuţie problemele de siguranţă ale robotaxiurilor, conform News.ro.