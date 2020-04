FNGCIMM anunta startul pentru implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii

Pentru a preintampina si a lua masuri de diminuare a consecintelor economice generate de pandemia COVID-19 asupra intreprinderilor mici si mijlocii, FNGCIMM anunta demararea, in regim de urgenta, a Programului IMM INVEST ROMÂNIA, aprobat prin OUG nr.110/2017 , cu imbunatatirile aduse prin OUG 29/21.03.2020, conform unui comunicat remis Redacţiei noastre.

Programul guvernamental IMM INVEST ROMÂNIA permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza sa isi asigure lichiditatile pentru derularea activitatii curente sau pentru investitii, prin accesarea unor finantari garantate.

In vederea inscrierii in program, in termen de 7 zile calendaristice de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, dar nu mai tarziu de 16.04.2020, ora 24.00, institutiile de credit interesate vor transmite F.N.G.C.I.M.M. si M.F.P. solicitarea de inscriere in program, nivelul costurilor totale pe care le vor aplica, precum si valoarea estimata a finantarilor pentru anul 2020.

FNGCIMM va garanta aceste finantari in numele si in contul statului roman, iar garantiile vor putea acoperi un procent de maximum 80% din creditele de investitii, cu o valoare maxima de 10.000.000 lei si din creditele/liniile de credit destinate finantarii capitalului de lucru necesar intreprinderilor mijlocii, in valoare de pana la 5.000.000 lei si/sau un procent de 90% din creditele/liniile de credit, in valoare de pana la 1.000.000 lei acordate intreprinderilor mici, respectiv din creditele/liniile de credit in valoare de pana la 500.000 lei, acordate microintreprinderilor.

Dumitru Nancu - Director general FNGCIMM, a declarat: " FNGCIMM este pregatit sa implementeze Programul IMM INVEST ROMANIA, ca masura de mentinere in viata a peste 40.000 de IMM-uri. Am creat o schema simpla de finantare/ garantare, in conditii avantajoase pentru beneficiari, am configurat organizational fluxurile de analiza si aprobare sa functioneze in regim de urgenta. Intelegem perfect ca in aceasta situatie de criza, intreprinderile mici si mijlocii sunt cele mai afectate si le suntem alaturi pentru a le asigura gura de oxigen de care au nevoie pentru supravietuire. Solicitam tuturor partenerilor bancari sa colaboreze pentru a depasi acest moment critic, avand incredere in capacitatea noastra operaţională de garantare. In aceasta perioada de incertitudine dorim sa eliminam macar partial presiunea resimtita de cele mai afectate intreprinderi mici si mijlocii, iar pe ceilalti antreprenori, care nu se regasesc in criteriile de eligibilitate ale acestui program, ii anuntam ca in curand vom operationaliza un alt produs de finantare/garantare, sustinut din surse proprii FNGCIMM."