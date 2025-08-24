Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Fondul suveran al Norvegiei, în centrul campaniei electorale din cauza investiţiilor în Israel

T.B.
Internaţional / 24 august, 10:24

Fondul suveran al Norvegiei, în centrul campaniei electorale din cauza investiţiilor în Israel

Investiţiile Fondului Suveran al Norvegiei în companii israeliene au devenit un subiect major în campania electorală înaintea alegerilor din 8 septembrie, declanşând o dezbatere publică intensă privind modul în care cel mai mare fond suveran din lume gestionează activele, transmite Reuters.

Partidele de dreapta, care ar putea obţine o majoritate fragilă în parlament, susţin menţinerea actualei politici de investiţii, în timp ce partidele de stânga cer retragerea completă a fondului din companiile implicate în ceea ce numesc ”războiul ilegal al Israelului în Gaza”, conform sursei.

Partidul Socialist de Stânga a anunţat că va sprijini un viitor guvern laburist doar dacă acesta acceptă dezinvestirea totală.

Directorul fondului, Nicolai Tangen, a descris situaţia drept ”cea mai gravă criză” din cariera sa, avertizând că este vorba despre încrederea publică în administrarea celor 2.000 de miliarde de dolari pe care fondul îi gestionează.

În ultimele luni, fondul a vândut participaţii la 23 de companii israeliene, dar mai deţine încă investiţii evaluate la 19 miliarde de coroane (aproximativ 1,85 miliarde de dolari). Noi dezinvestiri sunt aşteptate, a confirmat ministrul de finanţe Jens Stoltenberg.

Dezbaterea pune presiune pe guvernul laburist, care se confruntă cu critici atât din partea opoziţiei, cât şi din interiorul coaliţiei.

Fondul suveran, care investeşte veniturile din petrol şi gaze în aproape 9.000 de companii la nivel global, urmează reguli etice stricte din 2004, ce interzic finanţarea firmelor implicate în încălcări grave ale drepturilor omului.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

22 august

Citeşte Ziarul BURSA din 22 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

22 august
Ediţia din 22.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0545
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3573
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3834
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8454
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.5432

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb