Fotbal feminin: România a învins Cipru, scor 3-0

Naţionala feminină de fotbal a României a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Ciprului şi s-a calificat în prima rundă a barajului pentru Campionatul Mondial, potrivit news.ro.

Meciul de la Bucureşti a fost întrerupt mai bine de două ore din cauza unei furtuni cu grindină.

ROMÂNIA - CIPRU 3-0

Au marcat: Vlădulescu 5′, Stancu 85′, Ciolacu '90+1

ROMÂNIA: 1. A. Părăluţă - 17. C. Bistrian, 2. A. M. Stanciu (15. B. Goder 70′), 6. M. Ficzay, 13. E. Gered - 8. Ş. Vătafu - cpt.(4. C. Botojel 81′), 19. O. Iordăchiuşi, 10. M. Ciolacu - 16. I. Stancu, 11. I. Bălăceanu, 7. A. Vlădulescu (22. C. Marcu 70′)

Rezerve: 12. C. Ceasar, 23. S. Câmpean - 18. A. Bratu, 9. O. Negrea, 3. S. Bumbar, 21. A. Antal, 20. A. Borodi, 14. S. Sigheartău, 5. A. Jivan

Selecţioner: Iulia Mera

CIPRU: 1. M. Matthaiou - 17. M. Georgiou, 6. S. Hardy, 4. A. Cusick, 3. C. Chryso (5. E. Siakalli 65′) - 11. L. Chrysostomou (10. E. Aristodimou 65′), 8. F. Savva - cpt., 7. M. Panagiotou - 23. C. Kyriakidi, 9. A. Violari, 13. S. McBeth

Rezerve: 12. G. Zachariou, 22. C. Kouzali - 2. C. Charalambous, 10. E. Aristodimou, 14. A. Matsoukari, 16. S. Papadopoulou, 18. A. Christofi, 19. M. Constantinou, 20. M. Astaniou, 21. A. Tsoukka

Selecţioner: Renos Demetriades