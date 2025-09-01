Fritz: ”Legea prevede un termen în care trebuie organizate alegerile în Capitală”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, spune că legea trebuie respectată în ceea ce priveşte organizarea de alegeri la Capitală şi că nu este după bunul plac al celor care se află la guvernare, potrivit news.ro.

Fritz a adăugat că există o apropiere între USR şi PNL şi că este încrezător că alegerile vor fi în luna noiembrie.

Dominic Fritz a vorbit, duminică, la Digi 24, despre alegerile pentru Primăria Bucureşti.

”USR-ul doreşte să respectăm legea şi legea prevede un termen în care trebuie organizate aceste alegeri. Nu este după placul politic al celor care se află la guvernare, ci este reglementat foarte clar şi de aceea trebuie să mergem înainte şi eu sunt încrezător că în noiembrie vom avea aceste alegeri”, a declarat Fritz.

Acesta afirmă că ”USR are în persoana lui Cătălin Drulă un candidat care nu doar este calificat să fie primarul Bucureştiului, dar care are şi şanse foarte bune să câştige, care a primit şi încurajări din partea fostului primar general şi preşedintelui României”.

”De aceea, suntem încrezători că avem ofertă electorală care poate să convingă majoritatea bucureştenilor”, a mai declarat Dominic Fritz.

Liderul USR a redeschis discuţia despre alegerile în două tururi de scrutin.

”Acum, dacă am avea alegeri în două tururi, toate aceste discuţii tactice, politice nu ar mai fi necesare şi tocmai de aceea poate este un moment să redeschidem şi această discuţie despre alegeri în două turnuri pentru primari. Dar, indiferent de asta, una e una, alta e alta, adică suntem într-o coaliţie la nivel naţional, asta nu înseamnă că trebuie să suspendăm democraţia la nivel local sau că trebuia să facem înţelegeri la masa verde. Încă o dată avem nevoie de alegeri la Bucureşti şi Cătălin Drulă este un candidat excelent”, a precizat Fritz.

Întrebat dacă ar putea negocia cu PNL pentru susţinerea ccandidatului USR, Fritz s-a referit la o apropiere între cele două partide.

”Da, nu văd de ce ar însemna acest lucru. Normal că există o apropiere naturală între USR şi PNL. Până la urmă şi primarul Nicuşor Dan a fost ales de două ori, susţinut de amândouă partide, deci nu este nimic nou. Şi de aceea a fost ales o dată cu susţinerea celor două partide, a doua oară PSD şi PNL au avut un candidat comun, dar până când nu au mai avut candidat comun. Deci eu cred că tocmai lecţia acestor decizii mai degrabă tactice este că trebuie să ne uităm la ce vor cetăţenii Bucureştiului, care este oferta cea mai bună, dar da, eu cred că o ofertă comună a USR-PNL ar fi de dorit de foarte mulţi bucureşteni”, a adăugat Fritz.

Fostul preşedinte USR Cătălin Drulă s-a referit şi el, duminică, într-o postare pe Facebook, la alegerile din Capitală: ”Astăzi trebuia să avem deja un nou primar. Aşa spune legea. Dar PSD-iştii zic că nu e momentul. Voi ce ziceţi? Ar trebui să avem alegeri în Bucureşti?”.