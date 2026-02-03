Garanţii noi pentru IMM-uri: credite de până la 150.000 euro

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) şi Asociaţia de Microfinanţare din România (AMF) lansează primul produs de garantare de portofoliu destinat microîntreprinderilor, IMM-urilor şi start-up-urilor, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Prin acest mecanism, antreprenorii pot accesa credite garantate de până la 150.000 euro pentru investiţii, capital de lucru şi dezvoltarea afacerilor, inclusiv a celor aflate la început de drum sau în faza de consolidare, se arată în comunicat.

Sursa evidenţiază că parteneriatul are ca obiectiv dezvoltarea serviciilor financiare de microfinanţare, stimularea antreprenoriatului şi crearea de noi locuri de muncă. Microcreditele vor fi acordate prin bănci şi instituţii financiare nebancare partenere, subliniază comunicatul, cu garanţia FNGCIMM care preia o parte din riscul de credit. Creditele pentru investiţii pot avea o durată de până la 10 ani, iar cele pentru capital de lucru, până la 36 de luni, potrivit comunicatului remis redacţiei.

Eligibilitatea pentru includerea într-un portofoliu garantat presupune, conform sursei precizate, încadrarea beneficiarului în categoria IMM, lipsa popririlor active şi neaflarea în dificultate financiară. Această schemă răspunde nevoilor antreprenorilor care întâmpină dificultăţi în accesarea finanţării tradiţionale, se specifică în comunicat.

Datele din raportul „Benchmarking Microfinance în România 2020-2024” arată că sectorul microfinanţării s-a dublat, sprijinit de instrumente europene precum EaSI şi InvestEU Guarantee, subliniază sursa menţionată. În 2024, aproximativ 49% dintre microcredite au fost acordate femeilor, 35% beneficiarilor din mediul rural şi 8% antreprenorilor aflaţi la început de activitate, evidenţiind rolul microfinanţării în incluziunea economică şi financiară, conform comunicatului remis redacţiei.