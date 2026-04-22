Gaziantep anunţă că a ajuns la un acord de principiu cu antrenorul Mirel Rădoi

Clubul Gaziantep a anunţat că a ajuns la un acord de principiu cu Mirel Rădoi, pentru preluarea funcţiei de antrenor.

Mirel Rădoi si echipa sa au fost invitaţi la Gaziantep, pentru a finaliza negocierile ulterioare cu conducerea clubului.

Tot marţi, FCSB a anunţat că tehnicianul de 44 de ani a decis să plece pentru a da curs unei oferte venite dintr-un alt campionat.

De asemenea, colaboratorii săi din staff-ul tehnic îl vor însoţi la noua echipă.

La Gaziantep sunt legitimaţi şi Deian Sorescu şi Alexandru Maxim.