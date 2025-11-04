Germania majorează sprijinul financiar pentru Ucraina cu 3 miliarde de euro în 2026

Germania intenţionează să crească ajutorul financiar acordat Ucrainei cu aproximativ 3 miliarde de euro în 2026, potrivit Reuters, care citează surse guvernamentale.

Ţara este deja cel mai mare contributor european la sprijinul militar oferit Kievului, cu un total de circa 40 de miliarde de euro de la începutul invaziei ruse din februarie 2022. În bugetul planificat pentru 2026, Germania avea alocate 8,5 miliarde de euro pentru Ucraina, însă suma va fi suplimentată în cadrul ajustărilor bugetare finale.

Fondurile suplimentare vor acoperi achiziţii de artilerie, drone, vehicule blindate şi înlocuirea a două sisteme Patriot, au precizat sursele citate. Cancelarul Friedrich Merz susţine această majorare, care urmează să fie aprobată oficial.

„Vom continua sprijinul nostru atât timp cât va fi necesar pentru apărarea împotriva războiului de agresiune al Rusiei”, a declarat o sursă guvernamentală pentru Reuters.

Recent, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat livrarea unui nou sistem antirachetă Patriot de către Germania, mulţumind cancelarului Merz pentru contribuţia la întărirea apărării aeriene a Ucrainei.