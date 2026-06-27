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Germania va decide până în iulie 2027 dacă reintroduce serviciul militar obligatoriu

L.B.
Internaţional / 27 iunie, 09:18

Germania va decide până în iulie 2027 dacă reintroduce serviciul militar obligatoriu

Germania se confruntă cu dificultăţi în recrutarea de soldaţi şi va trebui să decidă cel târziu în iulie 2027 dacă revine sau nu la serviciul militar obligatoriu pentru a-şi întări armata, a declarat Thomas Röwekamp, preşedintele Comisiei de apărare din Bundestag, pentru AFP, citat de News.ro.

Cancelarul Friedrich Merz vrea să construiască cea mai puternică armată convenţională din Europa, crescând numărul militarilor de carieră de la 185.000 la cel puţin 260.000 până în 2035, potrivit aceleiaşi surse. În acest scop, au fost create un serviciu militar voluntar şi o evidenţă obligatorie pentru bărbaţii care împlinesc 18 ani, însă primele date sunt dezamăgitoare: din ianuarie până în mai, Bundeswehr a recrutat doar 530 de voluntari, deşi aproximativ 300.000 de tineri au fost contactaţi, conform News.ro.

Röwekamp a declarat că are îndoieli serioase că obiectivele de recrutare vor putea fi atinse exclusiv pe bază de voluntariat şi a subliniat că, dacă nu vor fi îndeplinite, revenirea la serviciul militar obligatoriu va fi inevitabilă, decizia urmând să fie luată până pe 31 iulie 2027, potrivit aceleiaşi surse. Dacă va fi introdus, serviciul obligatoriu nu va viza întreaga generaţie de aproximativ 350.000 de bărbaţi germani de 18 ani, ci doar numărul necesar anual pentru atingerea obiectivelor de recrutare, conform News.ro.

Röwekamp a menţionat că de la suspendarea serviciului militar în 2011, după sfârşitul Războiului Rece, tânăra generaţie nu a mai fost familiarizată cu problemele de securitate şi a pledat pentru deschiderea unui dialog cu aceasta, potrivit aceleiaşi surse. El a amintit că Berlinul estimează că forţele armate ale Rusiei vor fi pregătite din 2029 pentru o confruntare militară directă cu Occidentul, iar obiectivul lui Putin, dincolo de războiul din Ucraina, este acela de a înfrânge democraţiile liberale occidentale, conform News.ro. Europa trebuie să accelereze reînarmarea independent de Statele Unite, atât din cauza dorinţei lui Donald Trump de a reduce prezenţa americană în Europa, cât şi pentru că industria militară americană nu este în măsură să aprovizioneze armatele europene în contextul crizelor internaţionale repetate, potrivit aceluiaşi oficial, citat de News.ro.

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