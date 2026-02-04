Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Grampet reacţionează în urma percheziţiilor efectuate de DNA la sediile unor companii din cadrul Grupului

S.B.
Companii / 4 februarie, 13:35

GRAMPET Group a reacţionat astăzi la informaţiile apărute în presă cu privire la percheziţiile efectuate de Direcţia Naţională Anticorupţie într-un dosar care îl vizează pe Cristian Rădulescu, director general al Grup Feroviar Român, companie parte a grupului.

Într-un punct de vedere transmis ca urmare a articolelor publicate în cursul zilei de 3 februarie 2026, compania precizează că îşi menţine întreaga disponibilitate de a coopera „în mod deplin, transparent şi proactiv” cu autorităţile competente, în legătură cu situaţia procedurală a directorului GFR. GRAMPET Group confirmă că a luat act de percheziţiile desfăşurate de DNA şi subliniază deschiderea totală de a sprijini clarificarea rapidă a tuturor aspectelor solicitate de instituţiile abilitate.

Totodată, reprezentanţii grupului afirmă că situaţia în cauză nu afectează activitatea operaţională, stabilitatea companiei sau capacitatea entităţilor din cadrul GRAMPET Group de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. Potrivit comunicatului, toate operaţiunile se desfăşoară în continuare în condiţii normale, de continuitate şi predictibilitate.

Potrivit informaţiilor apărute în presă, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au efectuat marţi percheziţii la sediile unor companii din cadrul Grupului Grampet, precum şi la domiciliul unui director din grup, într-un dosar care vizează suspiciuni de dare de mită.

Ancheta îl are în prim-plan pe Cristian Rădulescu, director general al Grup Feroviar Român (GFR), operator de transport feroviar de marfă care face parte din Grupul Grampet. Conform informaţiilor apărute, procurorii investighează presupusa oferire a unei sume de 500.000 de euro către un practician în insolvenţă, în schimbul influenţării unor decizii legate de un imobil situat pe Bulevardul Lacul Tei din Bucureşti.

Imobilul ar aparţine unei societăţi aflate în procedură de concordat preventiv, din cadrul Grupului Grampet, iar faptele ar fi avut legătură cu gestionarea acestei proceduri. Percheziţiile au vizat atât sediile firmelor implicate, cât şi locuinţa directorului GFR.

Ancheta se află în desfăşurare, iar până în prezent autorităţile nu au comunicat oficial măsuri procesuale sau concluzii privind vinovăţia persoanelor vizate.

Grupul Grampet este unul dintre cei mai mari operatori privaţi din domeniul transportului feroviar de marfă şi al logisticii din Europa Centrală şi de Sud-Est.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 februarie
Ediţia din 04.02.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0943
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3130
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5509
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9129
Gram de aur (XAU)Gram de aur700.6082

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb