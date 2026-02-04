Grampet reacţionează în urma percheziţiilor efectuate de DNA la sediile unor companii din cadrul Grupului

GRAMPET Group a reacţionat astăzi la informaţiile apărute în presă cu privire la percheziţiile efectuate de Direcţia Naţională Anticorupţie într-un dosar care îl vizează pe Cristian Rădulescu, director general al Grup Feroviar Român, companie parte a grupului.

Într-un punct de vedere transmis ca urmare a articolelor publicate în cursul zilei de 3 februarie 2026, compania precizează că îşi menţine întreaga disponibilitate de a coopera „în mod deplin, transparent şi proactiv” cu autorităţile competente, în legătură cu situaţia procedurală a directorului GFR. GRAMPET Group confirmă că a luat act de percheziţiile desfăşurate de DNA şi subliniază deschiderea totală de a sprijini clarificarea rapidă a tuturor aspectelor solicitate de instituţiile abilitate.

Totodată, reprezentanţii grupului afirmă că situaţia în cauză nu afectează activitatea operaţională, stabilitatea companiei sau capacitatea entităţilor din cadrul GRAMPET Group de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. Potrivit comunicatului, toate operaţiunile se desfăşoară în continuare în condiţii normale, de continuitate şi predictibilitate.

Potrivit informaţiilor apărute în presă, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au efectuat marţi percheziţii la sediile unor companii din cadrul Grupului Grampet, precum şi la domiciliul unui director din grup, într-un dosar care vizează suspiciuni de dare de mită.

Ancheta îl are în prim-plan pe Cristian Rădulescu, director general al Grup Feroviar Român (GFR), operator de transport feroviar de marfă care face parte din Grupul Grampet. Conform informaţiilor apărute, procurorii investighează presupusa oferire a unei sume de 500.000 de euro către un practician în insolvenţă, în schimbul influenţării unor decizii legate de un imobil situat pe Bulevardul Lacul Tei din Bucureşti.

Imobilul ar aparţine unei societăţi aflate în procedură de concordat preventiv, din cadrul Grupului Grampet, iar faptele ar fi avut legătură cu gestionarea acestei proceduri. Percheziţiile au vizat atât sediile firmelor implicate, cât şi locuinţa directorului GFR.

Ancheta se află în desfăşurare, iar până în prezent autorităţile nu au comunicat oficial măsuri procesuale sau concluzii privind vinovăţia persoanelor vizate.

Grupul Grampet este unul dintre cei mai mari operatori privaţi din domeniul transportului feroviar de marfă şi al logisticii din Europa Centrală şi de Sud-Est.