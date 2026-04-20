Grecia: Înfrângere dură pentru PAOK, 0-3 la Atena

Echipa greacă AEK Atena, cu Răzvan Marin integralist, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia PAOK Salonic, condusă de Răzvan Lucescu, în play-off-ul campionatului Greciei, potrivit news.ro.

În prima repriză oaspeţii au marcat în propria poartă, Tomasz Kedziora fiind autorul autogolului, în minutul 36, iar AEK a fost echipa responsabilă cu ocaziile şi cu şuturile. Răzvan Lucescu a încercat să-şi revitalizeze echipa efectând patru modificări până în minutul 58, dar golurile au picat tot în poarta alb-negrilor. Aboubakary Koita, în minutul 73, şi Orbelin Pineda, în minutul 80, au desăvârşit dezastrul oaspeţilor şi AEK Atena - PAOK Salonic s-a încheiat 3-0.

În clasament conduce AEK, cu 66 de puncte, urmată de Olympiacos Pireu, cu 61 de puncte şi de PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu adunând 58 de puncte până acum.