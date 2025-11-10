Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Grindeanu şi Ciolacu, într-o vizită ”surpriză” la Primaria Buzău

Ana Felea
Politică / 10 noiembrie, 18:59

Grindeanu şi Ciolacu, într-o vizită ”surpriză” la Primaria Buzău

Liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, şi Marcel Ciolacu, actualul candidat PSD la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, au început săptămâna cu o vizită ”surpriză” la Primăria municipiului Buzău. Cei doi social democraţi au fost întâmpinaţi de primarul Constantin Toma, cel care, se pare, a îngropat securea războiului după ce în ultimele luni a fost cel mai dur critic atât al fostului lider de partid, cât şi al actualului preşedinte PSD, ales pe 7 noiembrie.

Sorin Grindeanu şi Marcel Ciolacu au ajuns la Primăria Buzău în jurul orei 10.00 şi au urcat în biroul primarului Toma, cel din urmă făcânt public, printr-o postare pe Facebook, subiectul discuţiilor purtate în spatele uşilor închise.

Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, a anunţat: ”Azi am avut o vizită surpriză la Primăria Buzău, respectiv pe domnii Sorin Grindeanu, preşedintele ales al PSD şi preşedinte al Camerei Deputaţilor, şi Marcel Ciolacu, fost preşedinte al PSD şi fost prim-ministru, actual candidat pentru funcţia de preşedinte la Consiliu Judeţean Buzău.(...) Am vorbit despre câteva proiecte comune ce vor putea fi dezvoltate de Primăria Municipiului Buzău şi Consiliul Judeţean, ca de exemplu realizarea unui Spital municipal modern, cu 350 de paturi, integrat printr-un management comun în reţeaua judeţeană; extinderea Aerodromului Boboc - Buzău, ca Aeroport comercial - proiect esenţial pentru dezvoltarea economică a municipiului şi judeţului Buzău şi a zonei de sud-est a României; realizarea unei amenajări de irigaţii de circa 20.000 de hectare, utilizând apa uzată din Staţia de epurare a municipiului Buzău şi apa din râul Buzău, prin punerea în valoare a canalului gravitaţional «Iazul Morilor», irigându-se astfel terenurile agricole din sudul municipiului Buzău din comunele: Gălbinaşi, Cilibia, C.A. Rosetti, Ţinteşti şi Smeeni; realizarea Centurii Buzău - varianta ocolitoare (Orbital) Buzău - legătură cu A7”.

Constantin Toma a lămurit public, prin aceeaşi postare, că-l susţine pe Ciolacu la alegerile din 7 decembrie, când acesta din urmă candidează la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, deşi, în ultima perioadă, l-a criticat dur pentru deciziile luate pe vremea când era premierul României şi preşedintele PSD.

Constantin Toma a subliniat: ”L-am criticat vehement pe Marcel Ciolacu pentru greşelile făcute, mai ales în plan politic, dar cu aceeaşi sinceritate recunosc că m-a sprijinit ori de câte ori a fost nevoie pentru ducerea la capăt a proiectelor de dezvoltare a municipiului Buzău. În ceea ce priveşte alegerile pentru Consiliul Judeţean, mă ştiţi, sunt un om pragmatic şi energic, şi nu îmi este indiferent cine va fi următorul preşedinte! Vreau să avem la conducerea judeţului un om care cunoaşte realităţile momentului, cunoaşte primarii şi este capabil să se apuce imediat de treabă, pentru că avem mult de muncă! Examinând actualele candidaturi pentru funcţia de preşedinte, pe cinstite Marcel Ciolacu este singurul dintre candidaţi care poate face asta, toţi ceilalţi au nevoie de 2-3 ani ca să înţeleagă ce au de făcut! Nu avem timp de aşteptat şi de experimente! Sunt convins că împreună cu Marcel Ciolacu chiar putem dezvolta proiecte de anvergură care să facă viaţa buzoienilor mai bună!”.

Pe de altă parte, Sorin Grindeanu a declarat că a venit la Buzău să-l susţină pe Marcel Ciolacu şi să discute cu primarul Toma priorităţile campaniei.

Sorin Grindeanu a menţionat: ”E normal să vin la o şedinţă de campanie pe care şi Marcel, şi domnul Toma şi Romeo şi toţi ceilalţi o au azi. E început de organizare şi e normal să vin, fiind una din ţintele noastre importante. Pentru noi, dar şi pentru mine personal, faptul că Marcel a ales să se întoarcă acasă, să-şi pună în valoare toate abilităţile, toate capacităţile, toate cunoştinţele pe care le are în folosul buzoienilor e un lucru pe care eu îl respect, îl consider extraordinar de important pentru judeţul Buzău şi care va ajuta la dezvoltarea judeţului. Pe mine mă interesează, astăzi, să aflu de la primar despre proiectele care, împreună cu Marcel, pot fi dezvoltate”.

Şi Marcel Ciolacu a mărturisit că se bazează pe susţinerea primarului Constantin Toma tocmai pentru că municipiul Buzău este motorul judeţului.

Marcel Ciolacu, candidatul la funcţia de preşedinte CJ Buzău, a declarat, potrivit sansanews.ro: ”Toate campaniile sunt dificile. Mă bucur mult că preşedintele partidului a venit în prima zi. Aşa cum am stabilit cu domnul primar, să vedem priorităţile şi primele proiecte. Dăm Cezarului ce e al Cezarului: municipiul Buzău este motorul acestui judeţ”.

Pentru alegerile din 7 decembrie şi-au anunţat candidaturile Marcel Ciolacu (PSD), Ştefănuţ Avramescu (AUR), Mihai Răzvan Moraru, (antreprenor-candidat independent, dar susţinut de PNL şi USR) , Gabriel Pană (candidat Acţiunea Conservatoare), Silviu Iordache (antreprenor - candidat independent, susţinut de PMP).

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 10.11.2025, 19:10)

    dar cu ce a gresit Maria Sa Ciolanu ? Doamne miluiește, Popa prinde pește, sa ia toata tara nu doar Buzaul.

    2.  hai ca-i bine !
    (mesaj trimis de menumorut în data de 10.11.2025, 19:42)

    Pe primul plan functiile domniilor voastre, avantajele, interesele, accesul la banii nostri pe care sa-i gestionati cu" simtul raspunderii" astfel incat sa ajunga unde trebuie.

    3.  Ura draguta mea Ciolacu e pe camp !
    (mesaj trimis de target în data de 10.11.2025, 19:53)

    Pamantul e plat si ne invartim in cerc, nu e nici o scapare !

    4.  Din ce în ce mai roșie
    (mesaj trimis de Ciuma Roșie în data de 10.11.2025, 19:57)

    Ne așteptăm ca următoarea vizită "surpriză" să fie la primăria Jilava, acolo să scrieți cărțile voastre de fapte și vitejie, colecția Nordis...așa cum a făcut și Bombonel, mare erudit și scriitor, ca să iasă mai repede de la bulău.

    5.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 10.11.2025, 19:57)

    de grija poporului i-a fugit un ochi de la pulovar !

