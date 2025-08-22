Guvernul modifică plata pensiilor private: mai mulţi bani la început, perioadă mai redusă de încasare

English Version

Guvernul a aprobat, ieri, proiectul de lege privind plata pensiilor private, cu unele modificări faţă de varianta vehiculată iniţial, respectiv majorarea sumei de bani pe care un beneficiar o poate retrage la împlinirea vârstei de pensionare şi diminuarea perioadei de plată a sumei rămase.

Astfel, cotizanţii la pensia privată obligatorie vor putea să retragă iniţial cel mult 30% din suma acumulată, faţă de 25% cât era prevăzut în varianta anterioară a proiectului, iar restul banilor se vor putea plăţi într-o perioadă de cel mult opt ani, faţă de zece cum se vehiculase anterior. Posibilitatea ca pensionarii să-şi primească banii pe toată durata vieţii, ca pensie viageră, după retragerea primei tranşe de cel mult 30%, a rămas nemodificată.

Dan Armeanu, vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), a declarat la finalul şedinţei de Guvern că proiectul de lege este legat de aderarea la OCDE.

”Este un proiect de lege care practic îndeplineşte un obiectiv strategic pe care România îl are la acest moment şi anume acela de a adera la OCDE. În urma evaluării pe care am avut-o din partea OCDE, s-a constatat că sistemul de pensii private din România este un sistem sustenabil, foarte bine supravegheat şi reglementat, care are o contribuţie importantă la dezvoltarea economică a României şi, întotdeauna, am avut o recomandare prioritară de îndeplinit şi anume legea de plată”, a afirmat Dan Armeanu, citat de News.ro.

Reprezentantul ASF a adăugat că proiectul de lege îndeplineşte toate standardele europene, este stabilit după principiile OCDE şi ”definitivează din punct de vedere legislativ întreaga arhitectură a sistemului de pensii din România”. Dan Armeanu a mai spus că regulile se vor aplica şi pensiilor private facultative - Pilonul III şi viitorului Pilon IV - a pensiilor ocupaţionale. ”Inclusiv în legea pentru Pilonul III şi legea pentru Pilonul IV, în toate aceste legi avem ca obiectiv plata unei sume de bani, unei pensii. Acesta este produsul, de tip pensie”, a spus reprezentantul ASF, potrivit sursei menţionate.

În prezent, beneficiarii pensiilor private din ţara noastră pot să opteze între plata unică a întregii sume acumulate la ieşirea la pensie şi plata eşalonată, în tranşe lunare, pe o durată de cel mult cinci ani.

• AURSF şi George Moţ: ”Limitarea drepturilor cetăţenilor şi transferarea acestora în «grija» statului şi a industriei financiare, care va beneficia din plin de prevederile legii, aduce mai mult a colectivizare decât a stat democratic”

Încă de la lansare, proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost criticat în spaţiul public. Asociaţia Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) şi expertul în pensii private şi fondatorul desprepensiiprivate.ro, George Moţ, au susţinnut ieri că proiectul ignoră interesele tuturor participanţilor la sistemul de pensii private din ţara noastră.

”Proiectul adoptat încalcă în mod grav drepturile cetăţenilor de a dispune de propriile resurse financiare şi nici nu sprijină în vreun fel educaţia financiară în acest domeniu. Limitarea drepturilor cetăţenilor şi transferarea acestora în «grija» statului şi a industriei financiare, care va beneficia din plin de prevederile legii, aduce mai mult a colectivizare decât a stat democratic şi creează o piaţă de oligopol în detrimentul unui mediu concurenţial sănătos. Şi mai îngrijorător este faptul că toate aceste aspecte au fost sesizate de mai multe ori în mod oficial instituţiilor statului şi oficialilor acestora de către experţi şi societatea civilă”, se arată în comunicat.

Potrivit documentului, George Moţ şi/sau AURSF au transmis în mod oficial în perioada de dezbatere propuneri şi observaţii asupra pericolelor proiectului în această formă către Ministerul Muncii, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Cabinetul Primului Ministru şi celor patru partide aflate la guvernare: PNL, PSD, USR şi UDMR. În plus, şi-au exprimat disponibilitatea şi au solicitat organizarea unor dezbateri publice pentru a le discuta într-un cadru oficial împreună cu toţi ceilalţi stakeholderi.

”Este absolut necesar ca legea să prevadă dreptul cetăţeanului să îşi stabilească nivelul pensiei lunare şi al perioadei de plată, bineînţeles în cadrul unor limite bine stabilite. La momentul actual acest drept nu există, el fiind înlocuit cu obligaţia cetăţeanului de a accepta orice pensie îi stabileşte Guvernul” a declarat George Moţ, fondatorul desprepensiiprivate.ro.

”Românii au cea mai mică speranţă de viaţă sănătoasă la vârsta de pensionare din Uniunea Europeană. În aceste condiţii, nu este acceptabilă impunerea, în timpul jocului, a unei perioade de opt ani pentru plata pensiilor private şi nici a unui plafon maxim care să poată fi retras din activul deţinut de participant la pensionare” a declarat Alin Iacob, preşedintele AURSF.

Conform altor opinii, proiectul de lege este menit să protejeze administratorii de fonduri, care în prezent nu au retrageri masive dar în zece-cincisprezece ani se vor confrunta cu un vârf de plată.

Dar Radu Crăciun, preşedintele Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), a afirmat că legea de plată a pensiilor private nu are nicio justificare din punctul de vedere al posibilităţii sau imposibilităţii fondurilor de pensii de a face plăţi. ”Fondurile de pensii sunt foarte lichide şi pot face faţă plăţilor, fără nicio problemă, inclusiv vârfurilor de plăţi care vor veni”, a spus domnia sa într-o conferinţă din urmă cu aproape două săptămâni, în cadrul căreia a prezentat modul în care va funcţiona sistemul.

”Noi, ca asociaţie profesională, ne uităm foarte mult în Europa. Administratorii care administrează bani în România administrează în multe alte ţări europene, iar procentul de 25% nu este foarte diferit de ce se practică în alte ţări. În unele este 30%, în altele 15%, iar din informaţiile pe care le avem, cred că doar în trei ţări europene nu există această prevedere de retragere parţială. În schimb, ţările similare nouă, cu un sistem asemănător - Pilon I, Pilon II şi Pilon III - cum sunt Polonia, Bulgaria sau Croaţia, toate au acest sistem, prin care se poate retrage o parte din sumă”, a mai spus Radu Crăciun.

După aprobarea Guvernului ce a avut loc ieri, urmează ca legea să fie trimisă spre dezbatere şi aprobare în Parlament, a cărui sesiune începe în data de 1 septembrie şi ulterior spre promulgare preşedintelui Nicuşor Dan.