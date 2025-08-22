Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Guvernul modifică plata pensiilor private: mai mulţi bani la început, perioadă mai redusă de încasare

A.I.
Ziarul BURSA #Politică / 22 august

Guvernul modifică plata pensiilor private: mai mulţi bani la început, perioadă mai redusă de încasare

English Version

Retragerea maximă iniţială creşte de la 25% la 30%, iar perioada de eşalonare a sumelor rămase scade la opt ani; opţiunea pentru pensia viageră rămâne în vigoare

AURSF şi expertul în pensii private George Moţ: ”Proiectul adoptat încalcă în mod grav drepturile cetăţenilor de a dispune de propriile resurse financiare”

Guvernul a aprobat, ieri, proiectul de lege privind plata pensiilor private, cu unele modificări faţă de varianta vehiculată iniţial, respectiv majorarea sumei de bani pe care un beneficiar o poate retrage la împlinirea vârstei de pensionare şi diminuarea perioadei de plată a sumei rămase.

Astfel, cotizanţii la pensia privată obligatorie vor putea să retragă iniţial cel mult 30% din suma acumulată, faţă de 25% cât era prevăzut în varianta anterioară a proiectului, iar restul banilor se vor putea plăţi într-o perioadă de cel mult opt ani, faţă de zece cum se vehiculase anterior. Posibilitatea ca pensionarii să-şi primească banii pe toată durata vieţii, ca pensie viageră, după retragerea primei tranşe de cel mult 30%, a rămas nemodificată.

Dan Armeanu, vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), a declarat la finalul şedinţei de Guvern că proiectul de lege este legat de aderarea la OCDE.

”Este un proiect de lege care practic îndeplineşte un obiectiv strategic pe care România îl are la acest moment şi anume acela de a adera la OCDE. În urma evaluării pe care am avut-o din partea OCDE, s-a constatat că sistemul de pensii private din România este un sistem sustenabil, foarte bine supravegheat şi reglementat, care are o contribuţie importantă la dezvoltarea economică a României şi, întotdeauna, am avut o recomandare prioritară de îndeplinit şi anume legea de plată”, a afirmat Dan Armeanu, citat de News.ro.

Reprezentantul ASF a adăugat că proiectul de lege îndeplineşte toate standardele europene, este stabilit după principiile OCDE şi ”definitivează din punct de vedere legislativ întreaga arhitectură a sistemului de pensii din România”. Dan Armeanu a mai spus că regulile se vor aplica şi pensiilor private facultative - Pilonul III şi viitorului Pilon IV - a pensiilor ocupaţionale. ”Inclusiv în legea pentru Pilonul III şi legea pentru Pilonul IV, în toate aceste legi avem ca obiectiv plata unei sume de bani, unei pensii. Acesta este produsul, de tip pensie”, a spus reprezentantul ASF, potrivit sursei menţionate.

În prezent, beneficiarii pensiilor private din ţara noastră pot să opteze între plata unică a întregii sume acumulate la ieşirea la pensie şi plata eşalonată, în tranşe lunare, pe o durată de cel mult cinci ani.

AURSF şi George Moţ: ”Limitarea drepturilor cetăţenilor şi transferarea acestora în «grija» statului şi a industriei financiare, care va beneficia din plin de prevederile legii, aduce mai mult a colectivizare decât a stat democratic”

Încă de la lansare, proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost criticat în spaţiul public. Asociaţia Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) şi expertul în pensii private şi fondatorul desprepensiiprivate.ro, George Moţ, au susţinnut ieri că proiectul ignoră interesele tuturor participanţilor la sistemul de pensii private din ţara noastră.

”Proiectul adoptat încalcă în mod grav drepturile cetăţenilor de a dispune de propriile resurse financiare şi nici nu sprijină în vreun fel educaţia financiară în acest domeniu. Limitarea drepturilor cetăţenilor şi transferarea acestora în «grija» statului şi a industriei financiare, care va beneficia din plin de prevederile legii, aduce mai mult a colectivizare decât a stat democratic şi creează o piaţă de oligopol în detrimentul unui mediu concurenţial sănătos. Şi mai îngrijorător este faptul că toate aceste aspecte au fost sesizate de mai multe ori în mod oficial instituţiilor statului şi oficialilor acestora de către experţi şi societatea civilă”, se arată în comunicat.

Potrivit documentului, George Moţ şi/sau AURSF au transmis în mod oficial în perioada de dezbatere propuneri şi observaţii asupra pericolelor proiectului în această formă către Ministerul Muncii, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Cabinetul Primului Ministru şi celor patru partide aflate la guvernare: PNL, PSD, USR şi UDMR. În plus, şi-au exprimat disponibilitatea şi au solicitat organizarea unor dezbateri publice pentru a le discuta într-un cadru oficial împreună cu toţi ceilalţi stakeholderi.

”Este absolut necesar ca legea să prevadă dreptul cetăţeanului să îşi stabilească nivelul pensiei lunare şi al perioadei de plată, bineînţeles în cadrul unor limite bine stabilite. La momentul actual acest drept nu există, el fiind înlocuit cu obligaţia cetăţeanului de a accepta orice pensie îi stabileşte Guvernul” a declarat George Moţ, fondatorul desprepensiiprivate.ro.

”Românii au cea mai mică speranţă de viaţă sănătoasă la vârsta de pensionare din Uniunea Europeană. În aceste condiţii, nu este acceptabilă impunerea, în timpul jocului, a unei perioade de opt ani pentru plata pensiilor private şi nici a unui plafon maxim care să poată fi retras din activul deţinut de participant la pensionare” a declarat Alin Iacob, preşedintele AURSF.

Conform altor opinii, proiectul de lege este menit să protejeze administratorii de fonduri, care în prezent nu au retrageri masive dar în zece-cincisprezece ani se vor confrunta cu un vârf de plată.

Dar Radu Crăciun, preşedintele Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), a afirmat că legea de plată a pensiilor private nu are nicio justificare din punctul de vedere al posibilităţii sau imposibilităţii fondurilor de pensii de a face plăţi. ”Fondurile de pensii sunt foarte lichide şi pot face faţă plăţilor, fără nicio problemă, inclusiv vârfurilor de plăţi care vor veni”, a spus domnia sa într-o conferinţă din urmă cu aproape două săptămâni, în cadrul căreia a prezentat modul în care va funcţiona sistemul.

”Noi, ca asociaţie profesională, ne uităm foarte mult în Europa. Administratorii care administrează bani în România administrează în multe alte ţări europene, iar procentul de 25% nu este foarte diferit de ce se practică în alte ţări. În unele este 30%, în altele 15%, iar din informaţiile pe care le avem, cred că doar în trei ţări europene nu există această prevedere de retragere parţială. În schimb, ţările similare nouă, cu un sistem asemănător - Pilon I, Pilon II şi Pilon III - cum sunt Polonia, Bulgaria sau Croaţia, toate au acest sistem, prin care se poate retrage o parte din sumă”, a mai spus Radu Crăciun.

După aprobarea Guvernului ce a avut loc ieri, urmează ca legea să fie trimisă spre dezbatere şi aprobare în Parlament, a cărui sesiune începe în data de 1 septembrie şi ulterior spre promulgare preşedintelui Nicuşor Dan.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

22 august

Citeşte Ziarul BURSA din 22 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

22 august
Ediţia din 22.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0578
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3387
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3890
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8482
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.1103

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb