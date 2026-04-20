Haltere: Mihaela Cambei, aur şi argint la Europenele de la Batumi

Mihaela Cambei a câştigat, duminică, medalia de aur la smuls şi argintul la aruncat şi la total la categoria 53 kg, la Campionatele Europene de Seniori din Georgia. La smuls, românca a stabilit şi un record european.

La smuls, Cambei a urcat pe prima treaptă a podiumului, cu 95 de kilograme, un record european.

La aruncat, Mihaela Cambei a ocupat locul 2, cu 114 kg, iar la total, reprezentanta României a ocupat tot locul doi, cu 209 kg.

Alexia Sipos şi-a încheiat prima participare la o competiţie rezervată seniorilor pe locul 5, la total, cu 179 Kg, în timp ce, la stilurile smuls şi aruncat, a terminat pe locurile 4, cu 81 Kg şi 10, cu 98 Kg.