Handbal feminin: CSM Bucureşti, eşec la limită în deplasare, cu Team Esbjerg

S.B.
Sport / 19 aprilie, 16:31

Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de formaţia Team Esbjerg, scor 26-25 (14-13), în manşa tur din sferturile Ligii Campionilor, potrivit news.ro.

Tot sâmbătă, Gloria Bistriţa a dispus, pe teren propriu, de Brest Bretagne Handball.

Principalele marcatoare ale meciului au fost Reistad 9 goluri, Hansson 4, pentru gazde, respectiv Omoregie 7, Maslova 6, Brnovic 4, pentru CSM Bucureşti.

Manşa retur va avea loc în 26 aprilie.

Campioana României s-a calificat direct în sferturi, în urma clasării pe locul 2 în grupa B. Câştigătoare a trofeului în 2016, CSM Bucureşti nu s-a mai calificat la Turneul F4 din 2018, când a obţinut medalia de bronz, la fel ca în anul precedent.

Tot sâmbătă, Gloria Bistriţa a pierdut cu formaţia Brest Bretagne Handball, scor 35-36, de asemenea în manşa tur din sferturile de finală. Manşa retur va avea loc în 26 aprilie, pentru un loc la Turneul Final Four de la Budapesta, găzduit de Budapeste, în 6-7 iunie.

Gloria Bistriţa s-a calificat în premieră în sferturile Ligii Campionilor, după ce a eliminat în optimi echipa Ikast (35-34, 37-28).

În celelalte partide din sferturi se duelează Odense Handbold - Gyor ETO şi FTC Budapesta - Metz Handball.

