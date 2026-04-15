Handbal feminin: Suedeza Jenny Carlson, noua jucătoare a campioanei CSM Bucureşti

Campioana CSM Bucureşti a anunţat, miercuri, transferul handbalistei suedeze Jenny Carlson, începând din sezonul viitor. Carlson este componentă a naţionalei ţării sale, informează news.ro.

Născută la 17 aprilie 1995, Jenny Carlson (Jenny Helen Karlsson) joacă în prezent la Molde Elite şi este considerată una dintre cele mai valoroase coordonatoare de joc din handbalul nordic.

De-a lungul carierei, Carlson a mai jucat şi la Brest Bretagne Handball şi HC Ludwigsburg.

Cu echipa naţională, Jenny Carlson a participat la Jocurile Olimpice de vară din 2020 şi 2024, la două ediţii ale Campionatelor Europene şi trei ale Campionatelor Mondiale.

”Sunt foarte fericită şi mândră că am devenit parte a familiei CSM. Un club cu multă istorie şi succese remarcabile, pe care l-am admirat întotdeauna. Aştept cu nerăbdare să lucrez împreună cu Bojana Popovic şi tot staful, cu viitoarele mele coechipiere şi să mă bucur împreună cu fanii, care dau întotdeauna dovadă de mult suflet şi pasiune! În sezonul viitor sunt gata să lupt alături de voi!”, a declarat Jenny Carlson la semnarea contractului.