Handbal feminin: Team Esbjerg - Gloria Bistriţa, scor 32-28, în Liga Campionilor

Echipa Gloria Bistriţa a fost învinsă duminică, în deplasare, de formaţia Team Esbjerg, scor 32-28 (17-14), în etapa a X-a din grupa A a Ligii Campionilor. Pentru Gloria este a doua înfrângere consecutivă în 2026, potrivit news.ro.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Mork 8 goluri, Moller 7, Sprengers 6, pentru gazde, respectiv Ostase 7, So Delgado 5, Gutierrez 4, pentru Gloria Bistriţa. În urma rezultatului, Gloria Bistriţa coboară pe locul 4, cu 12 puncte.

Este a doua înfrângere pentru Gloria în 2026, după eşecul cu ultima clasată, Buducnost, din etapa precedentă.

Liderul Gyor ETO (18) a pierdut surprinzător în această etapă, pe teren propriu, 30-31 cu DVSC Debrecen, iar în celelalte partide s-au înregistrat rezultatele: Metz Handball - Storhamar 29-27 şi Buducnost - Borussia Dortmund 22-25.

Rezultatele obţinute de Gloria Bistriţa în grupa A: 29-26 cu Storhamar Handball Elite, 34-33 cu DVSC Debrecen, 24-31 cu Metz Handball, 18-33 cu Gyor ETO, 38-35 cu Team Esbjerg, 29-26 şi 34-38 cu Budunost, 36-32 şi 36-32 cu Borussia Dortmund.

În runda următoare, Gloria va juca pe teren propriu, în 25 ianuarie, cu liderul Gyor ETO.

În grupa B a Ligii Campionilor joacă şi campioana CSM Bucureşti.