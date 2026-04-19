Handbal masculin: Minaur Baia Mare, medalie de bronz în Cupa României

Echipa Minaur Baia Mare a câştigat duminică, la Timişoara, medalia de bronz în Cupa României, după ce a învins divizionara secundă Steaua Bucureşti, scor 32-28 (16-15), în finala mică a Turneului Final Four, potrivit news.ro.

Pentru trofeu vor lupta campioana Dinamo Bucureşti şi SCM Poli Timişoara.

Principalii marcatori ai finalei mici au fost Pop 9 goluri, Vujic 6, Kotrc 4, Adoreanu 4, pentru Minaur, respectiv Irimia 8, Dobrincu 5, Şandru 4, pentru Steaua Bucureşti. Din lotul Minaur au absentat trei jucători după semifinala cu Dinamo: Robert Nagy (ruptură fibrilară), Tudor Botea (contuzie la tendon), Mario Racolţa (dureri la umăr).

Tot duminică se vor înfrunta în finala Cupei României SCM Poli Timişoara şi Dinamo Bucureşti, deţinătoarea trofeului şi campioana en-titre.

În semifinale, Dinamo a dispus de Minaur, cu 36-27, iar SCM Poli Timişoara a învins Steaua Bucureşti, cu 33-22.

În 2025, Cupa României a fost câştigată pentru a noua oară de campioana Dinamo Bucureşti, după finala cu vicecampioana Potaissa Turda (39-27).