Hanwha Aerospace România a acordat burse studenţilor români la inginerie

S.B.
Companii / 3 februarie, 18:03

Hanwha Aerospace România a acordat burse studenţilor români la inginerie

Hanwha Aerospace România a acordat, pe 27 Ianuarie 2026, burse pentru patru studenţi români la inginerie, selectaţi pentru prima ediţie a iniţiativei de schimb academic UPB-PNU, ca parte a angajamentului său mai amplu privind dezvoltarea pe termen lung a forţei de muncă şi localizarea industriei de apărare în România.

Această iniţiativă vine în continuarea memorandumului de înţelegere semnat în aprilie 2025 între Hanwha Aerospace, Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB) şi Pusan National University (PNU), având ca scop consolidarea educaţiei, cercetării şi dezvoltării talentelor pentru susţinerea ecosistemului în creştere al industriei de apărare din România.

În cadrul programului, beneficiarii burselor vor urma studii academice la Pusan National University pe durata semestrului de primăvară (martie-iulie), urmate de un stagiu profesional la Hanwha Aerospace România până în luna septembrie. Structura programului este concepută pentru a integra educaţia inginerească avansată cu experienţa practică în industrie, într-un mediu internaţional, creând o legătură directă între educaţie şi piaţa muncii.

Pe lângă activităţile academice, studenţii vor participa la o serie de programe complementare în Coreea de Sud, inclusiv vizite la facilităţile de producţie şi la sediul central Hanwha Aerospace, precum şi la activităţi culturale şi profesionale menite să le extindă perspectiva globală.

„Iniţiativa de acordare a burselor reflectă angajamentul pe termen lung al Hanwha Aerospace România de a investi în talentul local şi de a sprijini dezvoltarea unei forţe de muncă inginereşti înalt calificate în România. Prin crearea unor trasee structurate de la educaţie către industrie, ne propunem să contribuim la creşterea sustenabilă a ecosistemului românesc de producţie avansată şi apărare”, a declarat Lino Kyeong-wook Lim, CEO Hanwha Aerospace România. „Iniţiativa este, totodată, aliniată eforturilor mai ample ale Guvernului Coreei de Sud de a dezvolta cooperarea bilaterală cu România în domeniul educaţiei şi al dezvoltării capitalului uman, consolidând legăturile instituţionale dintre cele două ţări.”

