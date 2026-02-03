HempFlax îşi vinde proprietăţile agricole din România prin Cushman & Wakefield

Compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox a fost desemnată să promoveze şi să vândă în exclusivitate portofoliul agricol din România al producătorului olandez de cânepă HempFlax, potrivit unui comunicat remis redacţiei. Proprietăţile se află în zona Sebeş-Alba Iulia şi însumează aproape 800 de hectare de teren compact, dotat cu echipamente şi utilaje pentru procesarea cânepii, arată comunicatul.

Terenurile sunt poziţionate strategic, aproape de o facilitate modernă de procesare, conform comunicatului, şi permit dezvoltarea unei game diverse de activităţi agricole. Potenţialul investiţional este considerabil şi are în vedere preţurile locale, sub 9.000 euro/hectar, comparativ cu media europeană, care poate depăşi 85.000 euro/hectar, şi infrastructura existentă, subliniază sursa menţionată.

HempFlax, activă în România din 2015, a decis să-şi închidă operaţiunile locale ca urmare a unei reevaluări strategice, concentrând investiţiile mai aproape de clienţii principali din Europa Occidentală şi în activităţi cu valoare adăugată, se arată în comunicatul de presă. Totuşi, portofoliul din România rămâne atractiv pentru investitorii care doresc să se extindă sau să-şi diversifice operaţiunile agricole în Europa de Est, evidenţiază sursa precizată.

Head of Industrial Agency la Cushman & Wakefield Echinox, Ştefan Surcel, susţine în comunicat că portofoliul reprezintă o oportunitate rară de a achiziţiona teren agricol de mari dimensiuni şi calitate superioară, într-una dintre cele mai dinamice regiuni industriale din România.