Homplex îşi propune afaceri de 70 milioane lei în 2026

Homplex, companie românească ce dezvoltă soluţii pentru siguranţă, eficienţă energetică şi control în domeniul ingineriei şi tehnologiei, a încheiat anul 2025 cu afaceri de 57 milioane lei, în creştere cu 31% faţă de 2024 şi ţinteşte 70 de milioane de lei pentru 2026, mizând pe continuarea trendului ascendent al pieţei.

Evoluţia reflectă creşterea volumelor, precum şi participarea companiei în proiecte de infrastructură energetică, pe fondul unei cereri mai mari pentru echipamente de detecţie şi sisteme de monitorizare, generate de reglementări mai stricte şi de interesul crescut pentru siguranţă şi optimizarea consumului de energie. Pentru 2026, compania estimează atingerea unei cifre de afaceri de 70 milioane lei şi urmăreşte depăşirea pragului de un milion de produse fabricate în România până la finalul anului curent.

”Creşterea a fost determinată în principal de majorarea volumelor vândute, nu de ajustări de preţ. Pe segmentul principal de activitate, vânzările de detectoare de gaz, atât radio, cât şi cu fir, au crescut odată cu intensificarea verificărilor şi orientarea consumatorilor către soluţii de siguranţă. Peste 200.000 de detectoare Homplex sunt deja instalate în Bucureşti, ceea ce înseamnă că aproximativ unul din zece locuitori ai capitalei utilizează un astfel de echipament. La nivel naţional, constatăm o creştere constantă a cererii, susţinută de standarde mai stricte de siguranţă şi de creşterea gradului de informare a utilizatorilor. În paralel, implicarea în proiecte de infrastructură pentru extinderea şi conectarea gospodăriilor la reţeaua de gaz a generat o creştere a vânzărilor de firide şi echipamente aferente acestor investiţii”, a declarat Bogdan Panainte, cofondator şi CEO al Homplex.

Compania este prezentă în aproximativ 30% dintre proiectele de extindere a infrastructurii de gaz, ce includ conectarea a peste 300.000 de gospodării la nivel naţional. Pe segmentul de business adresat clienţilor rezidenţiali şi industriali, vânzările au crescut cu aproximativ 10%, susţinute de proiectele de infrastructură şi instalaţii. „Creşterea nu vine dintr-o conjunctură şi nici din ajustări de preţ, ci din faptul că siguranţa a devenit o prioritate reală. Pe măsură ce proiectele de infrastructură avansează, volumele cresc natural şi se stabilizează”, declară Bogdan Panainte, CEO şi fondator Homplex.

Cea mai mare rată de creştere a fost înregistrată pe segmentul smart metering, unde vânzările au avansat cu 163%. Compania a dezvoltat un dispozitiv care transmite automat indexul contoarelor către o platformă digitală proprie, eliminând astfel necesitatea citirii lunare manuale a indexului de gaz. Proiectul, implementat într-o localitate din judeţul Sibiu, reprezintă un pas semnificativ în digitalizarea proceselor de distribuţie a gazelor naturale şi eficientizarea operaţiunilor furnizorilor de utilităţi. Această soluţie inovatoare contribuie la creşterea transparenţei şi a eficienţei în gestionarea datelor de consum. Proiectul a fost implementat iniţial împreună cu E.ON Energie şi se află în faza de extindere, fiind parte din tranziţia furnizorilor de energie către modele bazate pe servicii şi date.

Segmentul smart home a consemnat o scădere de aproximativ 8%, compania urmărind recalibrarea portofoliului şi reconfigurarea ofertei pentru a o adapta mai eficient cererii şi priorităţilor actuale ale pieţei.

Pentru 2026, compania vizează eficientizarea gamei de termostate şi extnderea portofoliului cu o nouă generaţie de produse conectate la internet, precum detectoare de gaz şi relee, în paralel cu extinderea capabilităţilor platformei de monitorizare şi integrarea acesteia în ecosistemele furnizorilor de energie. „Furnizorii de energie sunt deja furnizori de servicii. Noi dezvoltăm tehnologia care îi ajută să înţeleagă ce se întâmplă în reţea şi să echilibreze consumul. Practic, datele devin la fel de importante ca energia în sine”, spune Bogdan Panainte.

În ultimii 10 ani, Homplex a investit peste 2 milioane de euro în cercetare şi dezvoltare, dintre care mai mult de 75% în ultimii patru ani, menţinând un buget anual de aproximativ 5% din cifra de afaceri pentru inovare. Strategia companiei rămâne concentrată pe piaţa locală, unde există aproximativ 6 milioane de consumatori racordaţi la reţeaua de gaz, şi pe extinderea colaborării cu distribuitori şi furnizori de energie. Pentru susţinerea creşterii, compania pregăteşte extinderea echipei în zonele de vânzări, operaţional şi cercetare, în paralel cu consolidarea capacităţii tehnice.