Honda va opri producţia de vehicule pe benzină la o fabrică din China

Producătorul auto japonez Honda Motor Co nu va mai produce vehicule pe benzină la una dintre cele patru fabrici ale sale din China şi ar putea face acest lucru la o altă fabrică, ca parte a restructurării pe cea mai mare piaţă auto din lume, a anunţat o sursă apropiată acestei decizii, informează news.ro.

Honda va opri producţia de vehicule pe benzină la o fabrică administrată în comun cu partenerul său local Guangzhou Automobile Group Co şi va lua în considerare încetarea producţiei la o altă fabrică în joint venture înfiinţată cu Dongfeng Motor Corp.

Deşi Honda va continua să opereze două fabrici de vehicule electrice pe măsură ce cererea din China se îndreaptă către vehicule cu emisii zero, producătorul auto aflat în dificultate îşi propune să reducă din capacitatea anuală de 960.000 de vehicule pe benzină din ţară.

Honda se află în plin proces de restructurare a operaţiunilor sale de vehicule electrice şi se aşteaptă să înregistreze o pierdere netă în anul încheiat în martie 2026, pentru prima dată de la listarea sa la bursă în 1957.

Al doilea mare producător auto din Japonia a construit 680.000 de vehicule în China în 2025, în scădere cu 16,4% pe fondul intensificării concurenţei de preţuri cu producătorii locali de vehicule electrice, cum ar fi BYD Co.

Vânzările Honda în ţară s-au ridicat la 36.000 de vehicule în martie, scăzând pentru a 26-a lună consecutiv şi mult sub peste 150.000 în aceeaşi lună din 2021, deoarece este în urma rivalilor chinezi în lansarea de noi modele.