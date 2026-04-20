Huawei reafirmă faptul că partenerii reprezintă pilonul central al segmentului său enterprise în Europa

S.B.
Companii / 20 aprilie, 19:48

În cadrul Huawei European Partner Conference 2026, desfăşurată la Como, Italia, Huawei a reafirmat faptul că partenerii reprezintă pilonul central al segmentului său enterprise în Europa.

Compania a subliniat că abordarea sa orientată către dezvoltarea relaţiilor cu partenerii este principalul motor de creştere, evidenţiind rolul esenţial al ecosistemului în susţinerea succesului pe termen lung.

„Ecosistemul nostru de parteneri este strategia-cheie pentru creşterea noastră pe termen lung”, a declarat Willi Song, Preşedinte Huawei Europe Enterprise Business. „În următorii ani, vom aprofunda colaborarea cu partenerii existenţi şi, totodată, vom atrage noi parteneri cu potenţial ridicat.”

Partenerii europeni au contribuit cu peste 90% din veniturile Huawei pe segmentul enterprise, susţinând ritmul accelerat de creştere din anul precedent. În prezent, livrarea serviciilor şi implementările sunt realizate aproape integral prin intermediul partenerilor. Pe acest fond, Huawei îşi intensifică investiţiile în strategia de dezvoltare a parteneriatelor pentru a consolida colaborarea şi a extinde oportunităţile de piaţă.

„Huawei intenţionează să înroleze mai mulţi parteneri în categoriile de reseller Gold şi Silver. Suntem angajaţi într-o investiţie strategică, susţinută, care include: formarea a peste 10.000 de ingineri certificaţi, alocarea a peste 20 de milioane de dolari pentru activităţi de marketing şi deschiderea a peste 90% din serviciile de produs către parteneri”, a adăugat Song.

De asemenea, Huawei a reconfirmat faptul că 90% din portofoliul său poate fi livrat în Europa în interval de 2-4 săptămâni, comparativ cu timpii de aşteptare de până la 8 luni existenţi pe piaţă pentru produsele de stocare. Soluţiile de stocare Huawei pot fi livrate în maximum două luni.

Strategia Partener + Huawei rămâne elementul central

Cu peste 5.000 de parteneri activi în Europa, Huawei raportează o creştere constantă a volumului de tranzacţii derulate prin intermediul acestora, precum şi a capabilităţilor şi a contribuţiei generale a parteneriatelor la rezultate.

Huawei a subliniat accentul continuu pe optimizarea politicilor pentru parteneri, a sistemelor de suport şi a programelor de enablement, cu scopul de a simplifica vânzarea soluţiilor şi de a răspunde mai eficient provocărilor clienţilor. După cum a menţionat Song, compania îşi propune să „construiască un sistem stabil, bazat pe beneficii reciproce”, asigurând încredere prin structuri de stimulare îmbunătăţite, alocare eficientă de resurse, colaborare deschisă şi inovaţie comună.

Până în prezent, peste 100 de soluţii bazate pe scenarii de utilizare au fost dezvoltate împreună cu partenerii. Aceste iniţiative sunt susţinute de eficienţa operaţională Huawei, livrări rapide, vizibilitate end-to-end (E2E) şi mecanisme valoroase de feedback din partea partenerilor.

Colaborare cu partenerii pentru a răspunde nevoilor clienţilor

Pe termen lung, Huawei va continua să îşi concentreze eforturile pe strategia 2+2+1, orientată către creşterea determinată de industrie, în sectoare-cheie din Europa, precum servicii publice, sănătate, educaţie, furnizori de servicii Internet (ISP), producţie, ospitalitate şi retail.

Compania anticipează o creştere a afacerii enterprise în Europa în 2026, cea mai mare parte a veniturilor urmând să fie generată prin intermediul partenerilor.

De asemenea, Huawei îşi extinde activitatea de distribuţie prin strategia eKit 4+10+N, cu un accent puternic pe colaborarea cu partenerii din nivelul CFT (Client Facing Tier) şi pe scheme de stimulare îmbunătăţite.

Prin investiţii continue, colaborare aprofundată şi angajament comun faţă de inovaţia centrată pe client, Huawei îşi propune să îşi capaciteze partenerii pentru a obţine o creştere sustenabilă şi profitabilă pe pieţele europene.

