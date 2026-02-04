Human Rights Watch: Donald Trump duce SUA către un regim autoritar

Organizaţia internaţională Human Rights Watch (HRW) avertizează că revenirea lui Donald Trump la Casa Albă ar putea transforma Statele Unite într-un stat cu tendinţe autoritare, informează AFP. În raportul său anual, HRW subliniază o deteriorare a respectării drepturilor omului şi a principiilor democratice fundamentale în SUA, conform sursei citate.

AFP evidenţiază că raportul atrage atenţia asupra acţiunilor guvernamentale care slăbesc sistemul de „checks and balances”, al atacurilor asupra libertăţilor civile şi a represaliilor împotriva opoziţiei politice. Potrivit organizaţiei, aceste evoluţii ar fi comparabile cu nivelul democraţiei americane din anii 1980, sugerând o erosionare semnificativă a instituţiilor democratice, mai adaugă agenţia de presă.

HRW recomandă ca democraţiile occidentale, inclusiv Uniunea Europeană, Canada, Regatul Unit şi Japonia, să coopereze pentru a proteja valorile democratice şi drepturile omului pe plan internaţional, notează sursa citată. Organizaţia avertizează că, dacă aceste tendinţe continuă, SUA ar putea pierde rolul de reper în promovarea ordinii internaţionale bazate pe reguli şi drepturi fundamentale, potrivit AFP.