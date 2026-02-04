Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Human Rights Watch: Donald Trump duce SUA către un regim autoritar

U.B.
Internaţional / 4 februarie, 08:24

Human Rights Watch: Donald Trump duce SUA către un regim autoritar

Organizaţia internaţională Human Rights Watch (HRW) avertizează că revenirea lui Donald Trump la Casa Albă ar putea transforma Statele Unite într-un stat cu tendinţe autoritare, informează AFP. În raportul său anual, HRW subliniază o deteriorare a respectării drepturilor omului şi a principiilor democratice fundamentale în SUA, conform sursei citate.

AFP evidenţiază că raportul atrage atenţia asupra acţiunilor guvernamentale care slăbesc sistemul de „checks and balances”, al atacurilor asupra libertăţilor civile şi a represaliilor împotriva opoziţiei politice. Potrivit organizaţiei, aceste evoluţii ar fi comparabile cu nivelul democraţiei americane din anii 1980, sugerând o erosionare semnificativă a instituţiilor democratice, mai adaugă agenţia de presă.

HRW recomandă ca democraţiile occidentale, inclusiv Uniunea Europeană, Canada, Regatul Unit şi Japonia, să coopereze pentru a proteja valorile democratice şi drepturile omului pe plan internaţional, notează sursa citată. Organizaţia avertizează că, dacă aceste tendinţe continuă, SUA ar putea pierde rolul de reper în promovarea ordinii internaţionale bazate pe reguli şi drepturi fundamentale, potrivit AFP.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de wes în data de 04.02.2026, 09:27)

    spuse satrapul soros

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 04.02.2026, 10:06)

      Grupări paramilitare care ucid cetățeni pe stradă.... visul lui Putler al tău.

      Soros are meritul că a căsăpit comunismul din Europa de Est, iar gunoaiele ca tine au ajuns doar să bârlăre pe net. : 

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.02.2026, 09:37)

    HRW Soroș

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 04.02.2026, 10:07)

      Bufonul are cetățeni americani pe conștiință. :

      Cu sacrificii se scrie istoria, bufonul are un loc asigurat. : 

