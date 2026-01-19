IBM şi e& lansează la Davos o soluţie de inteligenţă artificială pentru guvernanţă şi conformitate*

O nouă platformă de inteligenţă artificială destinată guvernanţei şi conformităţii în mediile enterprise a fost prezentată astăzi la Forumul Economic Mondial de la Davos de grupul e& şi IBM, potrivit unui comunicat oficial publicat de IBM.

Conform IBM Newsroom, soluţia anunţată este o formă de inteligenţă artificială „agentică”, concepută pentru să sprijine procesele de guvernanţă, risc şi conformitate în organizaţii mari, inclusiv în domenii puternic reglementate, precum sectorul financiar sau administraţia publică.

Tehnologia este construită pe platforma IBM watsonx Orchestrate, precizează compania.

Potrivit aceleiaşi surse, noul sistem este proiectat pentru a fi integrat în infrastructuri existente de audit şi conformitate şi urmăreşte să ofere răspunsuri trasabile, documentabile şi orientate spre acţiune, cu scopul de să îmbunătăţească respectarea cerinţelor de reglementare şi procesele decizionale interne.

IBM mai arată că prezentarea a avut loc în cadrul reuniunii anuale a World Economic Forum, ediţia 2026, unde inteligenţa artificială şi guvernanţa tehnologică se numără printre temele centrale ale agendei oficiale, potrivit organizatorilor forumului.

Comunicatul nu menţionează termene comerciale sau clienţi concreţi pentru noua soluţie, limitându-se la descrierea cadrului tehnologic şi a direcţiilor de utilizare avute în vedere de cele două companii.