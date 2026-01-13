Imobiliare.ro a prezentat starea pieţei imobiliare, la început de 2026

Piaţa imobiliară începe anul 2026 cu preţuri mai mari, dar şi cu o serie de precauţii din partea cumpărătorilor, dar şi a dezvoltatorilor, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Perioada de tranzacţionare poate să crească, timp suficient pentru o mai bună şi benefică analiză, de la soliditatea financiară a dezvoltatorului şi a istoricului de livrări, până la verificarea documentaţiei, a etapizării proiectului şi a perspectivelor reale de închiriere sau revânzare, a relatat comunicatul.

„Creşterea preţurilor ar putea fi mai lentă în 2026. Cel mai probabil, piaţa se va aşeza după primul trimestru. Românii au cheltuieli mai mari şi au nevoie de timp pentru a se adapta la noua realitate, ceea ce va duce, pentru unii, la amânarea deciziei de cumpărare. Ulterior, numărul tranzacţiilor ar putea creşte treptat”, a estimat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro, conform sursei citate.

Piaţa rezidenţială din Cluj-Napoca se menţine, la începutul lui 2026, cea mai scumpă din România pentru cumpărătorii de locuinţe, a informat Imobiliare.ro. În cazul apartamentelor noi a fost depăşit pragul de 3.300 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro - instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluţia pieţei rezidenţiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din ţară. Avansul observat, însă, în ultimul an în cazul preţurilor apartamentelor noi din Cluj-Napoca a fost cel mai lent înregistrat în rândul marilor oraşe din ţară, mai exact cu doar 5%, conform comunicatului. Locuinţele vechi, aflate în blocuri finalizate înainte de anul 2000, s-au scumpit într-un ritm mult mai alert în acelaşi interval de timp, a prezentat comunicatul de presă. Discutăm despre un avans cu 11%, până la valoarea medie de 3.227 euro/mp util, potrivit sursei citate.

Preţul mediu solicitat pentru apartamentele noi din Braşov a ajuns până la începutul lunii ianuarie la 2.698 euro/mp util, după un avans cu 2% în decembrie, al doilea cel mai mare din ţară, după cel înregistrat în Capitală, conform comunicatului de presă.

În ultimele 12 luni, oraşul de la poalele Tâmpei a fost unul dintre cele trei în care preţurile locuinţelor noi au atins un ritm de creştere de 11%, a subliniat sursa menţionată anterior. Majorări similare au putut fi observate în Iaşi şi în Timişoara, conform Indicelui Imobiliare.ro. În cazul apartamentelor vechi, preţul mediu solicitat cumpărătorilor de către proprietari a avansat în acelaşi interval de timp cu 9%, ajungând înainte de începutul acestui an la valoarea de 2.166 euro/mp util, a prezentat sursa menţionată.

Cumpărătorii au ajuns să achite, în medie, 2.500 euro/mp util pentru un apartament nou în Bucureşti, conform celor transmise de comunicat. Doar pe parcursul lunii decembrie s-a înregistrat pe acest segment al pieţei rezidenţiale locale un avans cu 3% la nivelul preţurilor, cel mai rapid din marile centre urbane ale ţării, potrivit sursei citate.

Scumpiri cu 17% au putut fi observate în ritm anual, atât în cazul locuinţelor noi, cât şi în cazul celor vechi, a constatat sursa amintită. Acestea din urmă se menţin, însă, mai accesibile fiind listate la vânzare cu un preţ mediu de 2.159 euro/mp util, conform Indicelui Imobiliare.ro.

Preţurile solicitate pentru apartamentele noi din Timişoara s-au menţinut în ultima lună a anului trecut la un nivel stabil, a transmis comunicatul. În medie, cumpărătorii trebuie să achite 2.131 euro/mp util pentru a face o astfel de achiziţie, fapt ce plasează oraşul de pe Bega pe locul al patrulea în topul celor mai scumpe din ţară, reiese din sursa citată.

Diferenţele dintre sumele solicitate pentru locuinţele nou finalizate şi cele aflate în blocuri vechi sunt unele dintre cele mai semnificative înregistrate în principalele oraşe din ţară analizate de Imobiliare.ro, conform comunicatului de presă.

În medie, apartamentele vechi sunt scoase la vânzare cu 1.820 euro/mp util, cel mai mic preţ solicitat pe acest segment de piaţă în marile oraşe, informează Imobiliare.ro. Cu toate acestea, ultimul an a adus un avans cu 12% al preţurilor locuinţelor vechi, puţin mai mare faţă de cel înregistrat în cazul apartamentelor noi (11%), potrivit sursei menţionate anterior.

Preţul mediu solicitat pentru apartamentele noi din Constanţa a ajuns la 2.058 euro/mp util, conform Indicelui Imobiliare.ro, după un avans cu 6% în ultimul an. Doar în Cluj-Napoca locuinţele de pe acest segment de piaţă s-au scumpit într-un ritm mai lent (5%), a arătat sursa amintită anterior. Creşteri mai consistente au fost înregistrate pe piaţa veche, mai exact cu 13%, conform informaţiilor din partea Imobiliare.ro. Doar în Capitală apartamentele vechi s-au scumpit mai rapid în acelaşi interval de timp, a relatat comunicatul. Locuinţele aflate în blocuri finalizate până în anul 2000 ajung pe piaţă cu un preţ mediu de 1.916 euro/mp util, potrivit sursei citate.

Chiar şi după o majorare cu 11% a preţului mediu solicitat în ultimul an, apartamentele noi din Iaşi continuă să fie cele mai accesibile pentru cumpărătorii interesaţi de realizarea unei achiziţii imobiliare într-unul dintre marile oraşe din ţară, a subliniat Imobiliare.ro.

În momentul de faţă, astfel de locuinţe sunt disponibile pe piaţă cu un preţ mediu de 1.972 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro. Oraşul rămâne, astfel, singurul mare centru urban din ţară care încă nu a atins pragul de 2.000 euro/mp util, a mai relatat sursa citată.

Un avans similar a putut fi observat, în acelaşi interval de timp, şi pe piaţa veche, unde apartamentele au ajuns să fie scoase la vânzare cu un preţ mediu de 1.904 euro/mp util, a mai transmis Imobiliare.ro.